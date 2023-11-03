«Такие аппараты только у нас и в РНПЦ» – в онкодиспансере Могилёва открыли новый радиологический центр

Новости Беларуси. Радиологический корпус в онкологическом диспансере Могилева. Путепровод в Гомеле. Мост через Дриссу в Верхнедвинске. Два детских сада – в Лиде и Слониме, поликлиника и жилой дом в Зельве. И это далеко не полный список. Накануне Дня Октябрьской революции по всей стране завершается строительство новых объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их ждали тысячи белорусов, и вот свершилось.

Успели до «красного» дедлайна и могилевские строители – открыли новый радиологический корпус в онкологическом диспансере. Фактически подарили шанс на выздоровление многим людям. Помещения оснастили современным оборудованием: шесть аппаратов УЗИ экспертного и высокого класса, кабинет функциональной диагностики и операционная.

Аппараты лучевой терапии, которые уничтожают раковые клетки, не задевая при этом здоровые. Новая техника прошла сотни тестов и способна направить луч в нужную точку с точностью до миллиметра. При этом сократить время процедуры до пяти минут.