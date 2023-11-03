«Такие аппараты только у нас и в РНПЦ» – в онкодиспансере Могилёва открыли новый радиологический центр
Новости Беларуси. Радиологический корпус в онкологическом диспансере Могилева. Путепровод в Гомеле. Мост через Дриссу в Верхнедвинске. Два детских сада – в Лиде и Слониме, поликлиника и жилой дом в Зельве. И это далеко не полный список. Накануне Дня Октябрьской революции по всей стране завершается строительство новых объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их ждали тысячи белорусов, и вот свершилось.
Успели до «красного» дедлайна и могилевские строители – открыли новый радиологический корпус в онкологическом диспансере. Фактически подарили шанс на выздоровление многим людям. Помещения оснастили современным оборудованием: шесть аппаратов УЗИ экспертного и высокого класса, кабинет функциональной диагностики и операционная.
Аппараты лучевой терапии, которые уничтожают раковые клетки, не задевая при этом здоровые. Новая техника прошла сотни тестов и способна направить луч в нужную точку с точностью до миллиметра. При этом сократить время процедуры до пяти минут.
Сергей Батовский, главный врач Могилевского областного онкологического диспансера:
Сами эти лучевые аппараты – ноу-хау. Такие аппараты у нас и в РНПЦ. Те технологии, которые будут внедрены, они будут использоваться у нас. Пациентам никуда не надо будет ехать, они будут получать лечение.
Ирина Абельская, главный врач Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:
Это подтверждение того, что в нашей стране действительно создана высокая технологичная медицина.
Главное не болеть, а если заболел, чтобы быстро обследовали и вылечили. Это основное.
В Зельве молодым специалистам вручили ключи от квартир. Подробности.