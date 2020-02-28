Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Новости Беларуси. Первая серия документальной трилогии СТВ, посвященной 75-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками, вечером 28 февраля выйдет в эфир. Фильм посвящен легендарной «Катюше», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БМ-13 – как создавалось оружие возмездия?

От инженерных нюансов до человеческого фактора. Путь экспериментальной батареи, давшей первый в истории огненный залп под Оршей. Почему имена комсостава и причастность к «органу Сталина» – так называли впоследствии артустановку – стали известны лишь спустя десятилетия после 9 мая 1945-го? Какие тайны у легендарной «Катюши»? Анонс фильма «Битва под Оршей: рождение легенды» Что сейчас с заводом, где производили родоначальницу современных гроз – «Ураганов», «Градов», «Полонезов»? Автор фильма Вероника Гришкова отправилась по маршруту ретроспективы.

Вероника Гришкова, корреспондент:

Мы постарались уйти от энциклопедического изложения и найти какие-то уникальные факты об БМ-13, «Катюше», которую полюбил весь народ и рассказать о том, почему же именно эта машина, именно это оружие стало всенародно любимым.

Конечно же, захотелось найти уникальную историю. И она будет. Это будет личная трагедия одной семьи. Мы расскажем о подвиге человека, которому доверили самую большую тайну оружия времен Великой Отечественной войны, и который вынес ее достойно и не сдал врагу ценой собственной жизни. Мы встретились с его потомками, узнали, как сложилась судьба в дальнейшем.

Сегодня вы сможете увидеть это на своих экранах, прочувствовать все те минуты, всю ту боль, которую пронес этот человек через войну. И, конечно же, увидите память его потомков, его внуков, детей.

Мы расскажем и о том, почему эта машина стала всенародно любимой. Какие тайны не смог разгадать Вермахт? Почему, когда они заполучили установки и снаряды, они не смогли повторить уникальное оружие Советского Союза? Расскажем о том, почему такое грозное, секретное, уникальное оружие назвали нежным именем Катюша.

Безусловно, мы изучили все доступные архивные источники и даже нашли некоторые уникальные документы, гриф секретности с которых был снят буквально несколько месяцев назад, с некоторых – полгода. Они попали в фокус нашего фильма и в объектив наших операторов. Встретились со свидетелями тех событий, потомками героев тех событий. Я уверена, что информация в этом фильме закроет все пробелы и белые пятна, которые не смогли рассказать учебники истории.