Тайны «ванюши». Почему немцы называли свою миномётную установку Nebelwerfer «туманной пушкой»

К началу войны у гитлеровской армии была своя минометная установка – Nebelwerfer. За характерный звук, издаваемый при запуске снарядов, советские солдаты окрестили его «ишак», или «скрипуха». Позже по аналогии с «катюшей» появилось и русское имя «ванюша». Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Реактивный миномет Nebelwerfer 41 Реактивный миномет Nebelwerfer 41 был создан с использованием лафета противотанковой пушки. Он имел шесть стволов калибром 158,5 миллиметра и стрелял 39-килограммовыми снарядами на расстояние до 7 километров с частотой три залпа в 5 минут. В снаряженном положении миномет весил 770 килограммов, а в походном – 515.

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (Москва, Россия):

Так как немцам запрещали производить первоначально такое оружие, немцы его назвали «туманной пушкой», «туманным огнеметом». Задача была – ставить дымовую завесу. Это прикрывалось тем, что это устройство для химических войск, для постановки дымовой завесы. На самом деле это подавление долговременных огневых точек, окопов и так далее. Калибры тоже были разные: первоначально небольшой калибр, последний – 320 мм. Причем вторые были зажигательные. Очень интересная конструкция: болванка здоровая, туда заливалась нефть, и эта нефть поджигалась. Такие снаряды немцы использовали во время обстрелов Ленинграда.

Но Nebelwerfer уступал советским «катюшам» в дальности стрельбы на два километра и обладал всего шестью стволами, в то время как БМ-13 выпускала сразу 16 ракет. «Ишак» хоть и был точнее, покрывал значительно меньшие площади. Кроме того, «скрипухи» оставляли за собой толстый дымовой след, а учитывая низкую маневренность установок, этот недостаток зачастую становился фатальным. Потому для немцев было так важно понять, в чем же секрет снарядов «катюши».

Василий Хрюкин, директор «Основной общеобразовательной школы села Двуречки» (Россия):

Это необычное оружие, привыкли уже. В довоенное время и в начале отечественной войны артиллерийские орудия в основном использовались. Первое такое оружие, еще массовое производство не началось «катюш».