«Усе дарогі, якія вядуць да Сулы – стаяць аграсядзібкі маленькія». Цвирко рассказал, как туробъект изменил регион

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Уладзімір Андрэявіч, вот Вы вандравалі па ўсёй краіне, выдатна ведаеце інфраструктуру, якая рэальна існуе на сённяшні дзень у Беларусі. Наколькі яна адпавядае запатрабаванням менавіта для ўнутранага турызма? І якія, вам здавалася бы, опцыі трэба паправіць і ў заканадаўчым, і на ўзроўні узаемадзеяння?

Владимир Цвирко, художник, реставратор, профессиональный путешественник:

Мне падаецца, што ў нейкім сэнсе вельмі важна не мяшаць. Я прыважу заўсёды такі прымер, як Сула. У 90-ые гады я там лазіў па гэтым зеллі, калі яно вось такое было, і над зеллем было вось столькі гэтых руін. Нічога там не было. І па дарогах да гэтай Сулы таксама нічога не было. Вёскі, дарогі, прасёлкі нейкія і ўсё. Сення з’явілася Сула. І цікава…

Виталий Грицевич: «В последнее время агротуризм всё больше интегрируется в турбизнес»

Игорь Марзалюк:

Но я ведаю, што мінскае кіраўніцтва і кіраўніцтва Стаўбцоўскага раёну вельмі шмат прыкладаліся.

Владимир Цвирко:

Так. І што цікава, не ведаю, ніхто не падштурхоўваў гэтага, але ўсе дарогі, якія вядуць да Сулы – на гэтых дарогах стаяць аграсядзібкі маленькія.

Я бачыў, што вёскі – нават другое – людзі ўпрыгожваюць свае дамы і вуліцы кветкамі, выносяць бабулькі нешта с хаты. І на гэта не паўліяе нейкі закон, не паўліяла – прыйшлі і сказалі: «Вы павінны так рабіць». Не. Людзі самі адчулі, што яны могуць на гэтай дарозе выйсці і таксама зарабіць капеечку.

Нават прыглашаюць у хату, якая не аграсядзіба. Мы можам сказаць – гэта ж незаконна. Кажуць: «А вы пераначуйце ў нас».. І людзі астанавліваюцца, начуюць. Трэба тут, мне падаецца, і адначасова ўзяць гэта на ўлік, і зрабіць нейкую папраўку ў законадаўстве, а з другога боку, калі гэта робіцца, ну, не палохаць людзей, хаця бы.