Собаки-парашютисты и кошки-радары. Памятник животным на войне хотят установить в Минске

Собаки воевали на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны в составе 37-го отдельного инженерного батальона 1-го Прибалтийского фронта.

Овчарка Дина в 1943 году в районе железной дороги Полоцк-Дрисса уничтожила вражеские эшелоны с техникой и солдатами. Собаки на парашютах в 1943 году доставили продовольствие и боеприпасы в партизанский отряд в районе озёра Плино. Четвероногие сапёры за время войны обезвредили 4 миллиона мин. В 1944-45 годах разминировали многие белорусские города, в том числе Минск и Витебск, а также 33 города за рубежом, включая Берлин, Прагу, Варшаву, Одессу и Сталинград.