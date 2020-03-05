Собаки-парашютисты и кошки-радары. Памятник животным на войне хотят установить в Минске

В Беларуси собирают средства на памятник животным, участвовавшим в ВОВ. Мемориал хотят сделать в минском Парке Челюскинцев. Инициатор – Татьяна Андреева, журналист, автор исторических книг, посвящённых четвероногим солдатам.
В Беларуси собирают средства на памятник животным, участвовавшим в ВОВ. Мемориал хотят сделать в минском Парке Челюскинцев. Инициатор – Татьяна Андреева, журналист, автор исторических книг, посвящённых четвероногим солдатам.
Собаки воевали на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны в составе 37-го отдельного инженерного батальона 1-го Прибалтийского фронта.
Овчарка Дина в 1943 году в районе железной дороги Полоцк-Дрисса уничтожила вражеские эшелоны с техникой и солдатами. Собаки на парашютах в 1943 году доставили продовольствие и боеприпасы в партизанский отряд в районе озёра Плино. Четвероногие сапёры за время войны обезвредили 4 миллиона мин. В 1944-45 годах разминировали многие белорусские города, в том числе Минск и Витебск, а также 33 города за рубежом, включая Берлин, Прагу, Варшаву, Одессу и Сталинград.
Военные собаки вывезли с поля боя 600 тысяч раненых бойцов, уничтожили 300 фашистских танков, доставили 200 тысяч донесений, размотали более 7 тысяч километров телефонного кабеля.
Кошки очищали окопы, блиндажи, землянки от крыс, а также предупреждали о налётах вражеской авиации.
В знак уважения и благодарности предлагают установить в честь четвероногих солдат памятник. Здесь подробнее.
Журналисты СТВ сняли «Специальный репортаж» о животных на войне. Смотрите 5 марта в 20.30.