«Был гриф секретности очень долго». Историю Героя Ивана Флёрова рассказывает его внучка

В начале октября 1941 года немцам удалось вплотную приблизиться к батарее капитана Флёрова. Попав в засаду, бойцы расстреляли оставшиеся снаряды. А капитан отдал приказ ликвидировать БМ-13. Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад Последней на воздух взлетела машина Флёрова. Чтобы фашисты не разгадали тайну «катюши», он подорвал установку вместе с собой.

Марина Смирнова, внучка Героя Российской Федерации, капитана Ивана Флёрова:

Я даже помню, что рассказывала врач Осокина, была с ним вместе. Она видела, что Иван Андреевич был уже ранен. «Была кровь на виске, и единственное, что он нам сказал: «Собирайтесь несколько человек, уходите лесами!» А сам побежал к головной машине. И в этот момент, – она рассказывала бабушке, – Я поняла, что все! Он это все равно сделает».

Эдуард Герасименок, ведущий научный сотрудник отдела экспозиционной работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Если бы машины достались врагу, то самым легким бы наказанием был штрафной батальон, а вероятнее всего – расстрел.

Василий Хрюкин, директор «Основной общеобразовательной школы села Двуречки» (Россия):

Немцы ничего не получили абсолютно. Груда искореженного металла и всё. После боя немцы, осмотрев место, сняли с убитых награды, оружие и забрали документы. Хоронили «флёровцев» местные жители. Василий Хрюкин:

Иван Андреевич был похоронен местными жителями в братской могиле. Потому что немцы ничего не получили, и всех погибших батарейцев местные жители собрали и в братской могиле похоронили.

Марина Смирнова:

Я помню, как было открытие памятника в деревне Богатырь. Поле, где потом нашли останки, было всё в людях. Все окрестные деревни были там. Жительница рассказывала, что, да, помнили вот эти «катюши» он взорвал. Это было ночью. И утром тело просто сами жители быстренько присыпали землей. Говорили, что на поле где-то – где-то здесь на поле. Но дело в том, что того человека, который хоронил эти останки, его расстреляли немцы. Потому что он им так и не сказал, где.

Один из участников этих событий каждый год 9 мая приезжал на могилу своих однополчан. После 1984 года такие поездки прекратились. Захоронение было утрачено. А после поле распахали.

Анна Сосновская, старший научный сотрудник мемориального музея Героя Советского Союза К. Заслонова:

Подвиг Флёрова сразу обнародован не был. После войны его семье приходило извещение о том, что он пропал без вести. И только в 1963-м он был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Марина Смирнова:

Мы, сама семья, мы знаем от папы, что пришла им бумага после войны, что погиб, нет места – без вести пропавший. Но знали, что служил в секретных войсках. Никто даже не знал, что «катюши» – это он. Обнаружилось случайно, потому что был гриф секретности очень долго. И этот гриф со многих документов еще не снят. А с части документов был снят год назад. Я услышала об этом по телевизору, а именно о награждении орденом Отечественной войны. Это 1963 год.

Министерство обороны только в прошлом году с этих документов сняло секретность. Они были обнародованы, и я услышала по телевизору об этом сама. Потом уже залезла в интернет. И увидела: действительно, подпись моей бабушки, что она сдает этот орден в музей советской армии. И там он сейчас и находится.

По иронии судьбы имя героя нашей земле вернули архивы вермахта, в которых подробно описывались события лета 41-го и та самоотверженность, с которой батарея сражалась за Родину. И лишь в 1995 году Ивану Флёрову посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации. Марина Смирнова:

Это было настолько неожиданно, ведь папа 30 лет не знал, как погиб его отец. И именно в этом же возрасте, как погиб дед, – в 37 лет – мой отец узнал о его подвиге. Но было очень много сомнений, действительно ли это его отец. Его пригласили в тот момент в издательство «Военные знания». Там было несколько батарейцев деда, и когда вошел папа, они все встали, потому что это наш, говорит, командир пришел. Настолько мой отец был похож на своего отца. Сегодня имя легендарного капитана носят улицы в нескольких городах России, в Орше, а также центральная площадь в его родном селе Двуречки. Интересный факт: это село – единственное в России, подарившее стране сразу четверых Героев Советского Союза и Флёрова. В его бывшем доме открыт музей памяти. А на стене висит пожелтевшее от времени письмо, которое капитан успел спрятать в гильзе патрона.

Письмо И.А. Флёрова жене:

Валя! Может быть, больше не встретимся. Последняя просьба к тебе: воспитай сына честным, правдивым и преданным Родине человеком. Пусть сыну будет дорога память об отце.

Марина Смирнова:

Я все время думаю – что же давало силы деду? Ведь молодой человек, дома маленький сын, жена. Вот, наверное, дуб этот дал силы. Мы, кстати, с моей дочерью раньше приходили в Академию Петра Великого, у них во дворе рос огромный-огромный петровский дуб. Мы его всегда называли тоже «дедушкин дуб». Вот вы знаете, наверное, все-таки истоки этого героизма именно дает родина. Вот как дуб этот был, так вот я считаю, и дед мой был вот таким.