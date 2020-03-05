«В работе помогает. Запоминаешь больше черты лица, приметы, особенности». Как милиционер увлёкся рисованием

Гости программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника отдела уголовного розыска Центрального РУВД г. Минска – Александр Шаколо , милиционер патрульно-постовой службы – Елена Демьянюк и старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска – Виталий Сауц .

Что может повлиять на девушку, чтобы она выбрала такую профессию?

Елена Демьянюк, милиционер патрульно-постовой службы:

В первую очередь, она должна хотеть и любить то дело, к которому она стремится. Я очень хотела попасть в милицию и я этого добилась. Я очень рада, что начинаю с патрульно-постовой службы, потому что это, все-таки, опыт.

Правда ли что девушек все же не ставят в связку с другой девушкой, что вы всегда патрулируете улицы в компании мужчин?

Елена Демьянюк:

Когда рядом мужчина, для себя как-то спокойно, и чувствуешь себя более безопасно.