«В работе помогает. Запоминаешь больше черты лица, приметы, особенности». Как милиционер увлёкся рисованием
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника отдела уголовного розыска Центрального РУВД г. Минска – Александр Шаколо, милиционер патрульно-постовой службы – Елена Демьянюк и старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска – Виталий Сауц.
Что может повлиять на девушку, чтобы она выбрала такую профессию?
Елена Демьянюк, милиционер патрульно-постовой службы:
В первую очередь, она должна хотеть и любить то дело, к которому она стремится. Я очень хотела попасть в милицию и я этого добилась. Я очень рада, что начинаю с патрульно-постовой службы, потому что это, все-таки, опыт.
Правда ли что девушек все же не ставят в связку с другой девушкой, что вы всегда патрулируете улицы в компании мужчин?
Елена Демьянюк:
Когда рядом мужчина, для себя как-то спокойно, и чувствуешь себя более безопасно.
Насколько нам известно, Александр, Вы хорошо рисуете.
Александр Шаколо:
Бывало.
Помог ли Вам этот навык в Вашей работе или это больше для души?
Александр Шаколо:
В работе тоже помогает. Память на лица, запоминаешь больше черты лица, какие-то определенные моменты, приметы, особенности.
Фоторобот нарисовать сможете?
Александр Шаколо:
Тоже можно. Больше, конечно, это хобби.
Что Вы рисуете?
Александр Шаколо:
В основном, портреты.