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«В работе помогает. Запоминаешь больше черты лица, приметы, особенности». Как милиционер увлёкся рисованием

05 марта 2020 10:17
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Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заместитель начальника отдела уголовного розыска Центрального РУВД г. Минска – Александр Шаколо, милиционер патрульно-постовой службы – Елена Демьянюк и старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска – Виталий Сауц.

«В работе помогает. Запоминаешь больше черты лица, приметы, особенности». Как милиционер увлёкся рисованием -1

Что может повлиять на девушку, чтобы она выбрала такую профессию?

Елена Демьянюк, милиционер патрульно-постовой службы:
В первую очередь, она должна хотеть и любить то дело, к которому она стремится. Я очень хотела попасть в милицию и я этого добилась. Я очень рада, что начинаю с патрульно-постовой службы, потому что это, все-таки, опыт.

Правда ли что девушек все же не ставят в связку с другой девушкой, что вы всегда патрулируете улицы в компании мужчин?

Елена Демьянюк:
Когда рядом мужчина, для себя как-то спокойно, и чувствуешь себя более безопасно.

«В работе помогает. Запоминаешь больше черты лица, приметы, особенности». Как милиционер увлёкся рисованием -4

Насколько нам известно, Александр, Вы хорошо рисуете.

Александр Шаколо:
Бывало.

Помог ли Вам этот навык в Вашей работе или это больше для души?

Александр Шаколо:
В работе тоже помогает. Память на лица, запоминаешь больше черты лица, какие-то определенные моменты, приметы, особенности.

«В работе помогает. Запоминаешь больше черты лица, приметы, особенности». Как милиционер увлёкся рисованием -7

Фоторобот нарисовать сможете?

Александр Шаколо:
Тоже можно. Больше, конечно, это хобби.

Что Вы рисуете?

Александр Шаколо:
В основном, портреты.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Шаколо # Елена Демьянюк # Виталий Сауц # Фотофакт

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