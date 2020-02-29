«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился

О первой песне «катюши», которая прогремела над высоким берегом Днепра под Оршей, хранит молчаливую память монумент «За нашу советскую Родину!» Автор фильма о «Катюше»: нашли уникальные истории, документы, гриф секретности с которых сняли несколько месяцев назад

Вероника Гришкова, корреспондент:

Шесть железобетонных элементов нацелены ввысь, символизируя направляющие, и макет легендарной БМ-13 образца 41-го. Всего семь единиц – ровно столько было в батарее капитана Ивана Флёрова.

Памятник в Орше поставили на 25-летие первого залпа в 1966 году. Говорят, что машина на постаменте – настоящая «катюша», обшитая жестью. К слову, изначально рядом с ней располагались колонки, создающие модный нынче 3D-эффект. Правда, эта реалистичность понравилась далеко не всем.