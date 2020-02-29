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«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился

29 февраля 2020 13:33
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О первой песне «катюши», которая прогремела над высоким берегом Днепра под Оршей, хранит молчаливую память монумент «За нашу советскую Родину!»

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«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился-1

Вероника Гришкова, корреспондент:
Шесть железобетонных элементов нацелены ввысь, символизируя направляющие, и макет легендарной БМ-13 образца 41-го. Всего семь единиц – ровно столько было в батарее капитана Ивана Флёрова. 

«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился-3

Памятник в Орше поставили на 25-летие первого залпа в 1966 году. Говорят, что машина на постаменте – настоящая «катюша», обшитая жестью. К слову, изначально рядом с ней располагались колонки, создающие модный нынче 3D-эффект. Правда, эта реалистичность понравилась далеко не всем.

«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился-5

Анна Сосновская, старший научный сотрудник мемориального музея Героя Советского Союза К. Заслонова:
Открытие монумента «За нашу советскую Родину» сопровождалось и звуковыми спецэффектами. Были установлены динамики, в которых прокручивалась запись звука летящих снарядов. Но потом эта звуковая установка была демонтирована по многочисленным просьбам местных жителей. Воспоминания о войне были слишком свежи в их памяти. И они в своем письме написали: «Как будто бы война снова возвращается».

«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился-7
«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился-8
«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился-9
«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился-10
«Будто война возвращается». Оказывается, памятник «катюше» в Орше был со звуковым эффектом. Но он не прижился-11

О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».

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# Великая Отечественная война # Вероника Гришкова # Анна Сосновская

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