В чём специфика молока, произведённого в Беларуси, и в какие страны поставляют эту продукцию?

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Какие новшества у вас есть, какие особые продукты? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Куда ни приедешь за границу, особенно в Россию или Украину, первое, о чем они говорят, – «какое вкусное у вас молоко». И мы сейчас уже такие привереды стали: типа «я минское не пью, люблю, к примеру, борисовское или гродненское, или гомельское». То есть у нас уже такое дурачество. Но мы же все знаем, что молоко друг от друга мало чем отличается. И вы будете конкурировать, например, на каких-то новых продуктах. У нас инновации в чем? В чем главная специфика белорусского сельского хозяйства, переработки?

Тамара Чичиро, генеральный директор Минского молочного завода № 1:

Я считаю, что основная специфика в том, что все белорусское молоко, которое производят на территории Беларуси, не только на нашем предприятии, оно молоко. Это в первую очередь говорит о качестве. Кирилл Казаков:

Неразбавленная химия. Тамара Чичиро:

Неразбавленная химия. Это натуральный продукт, продукт, который мы вырабатываем годами, технология, которую мы отрабатываем годами. ГОСТы, стандарты не зря сохранены у нас в стране. Кирилл Казаков:

У вас же есть своя сырьевая база? Тамара Чичиро:

Конечно, сырьевая зона Минской области. Мы работаем над этим очень серьезно, большую поддержку оказываем в области качества молока, постоянно контролируем нашу сырьевую зону. На нашем предприятии создана группа, которая постоянно реагирует, выезжает в хозяйства. Кирилл Казаков:

У вас молоко экстра-класса?

Тамара Чичиро:

Молоко экстра-класса. 80 % поступающего сырья экстра-класса. Кирилл Казаков:

За последние 10 лет, например, система контроля качества и система переработки серьезно изменились? Тамара Чичиро:

Конечно, ежегодно мы вкладываем около миллиона долларов в систему качества, в новые технологии. Наша лаборатория аккредитована на более чем 300 анализов. Большую работу проводим. Кирилл Казаков:

Куда поставляете продукцию свою, в какие страны? Тамара Чичиро:

На сегодня у нас география – 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. В основном, 80 %, это рынок Российской Федерации, 10 % – Китай, Казахстан, Узбекистан, дальнее зарубежье – Африка, Индонезия.