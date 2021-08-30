В чём специфика молока, произведённого в Беларуси, и в какие страны поставляют эту продукцию?
Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Какие новшества у вас есть, какие особые продукты?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Куда ни приедешь за границу, особенно в Россию или Украину, первое, о чем они говорят, – «какое вкусное у вас молоко». И мы сейчас уже такие привереды стали: типа «я минское не пью, люблю, к примеру, борисовское или гродненское, или гомельское». То есть у нас уже такое дурачество. Но мы же все знаем, что молоко друг от друга мало чем отличается. И вы будете конкурировать, например, на каких-то новых продуктах. У нас инновации в чем? В чем главная специфика белорусского сельского хозяйства, переработки?
Тамара Чичиро, генеральный директор Минского молочного завода № 1:
Я считаю, что основная специфика в том, что все белорусское молоко, которое производят на территории Беларуси, не только на нашем предприятии, оно молоко. Это в первую очередь говорит о качестве.
Кирилл Казаков:
Неразбавленная химия.
Тамара Чичиро:
Неразбавленная химия. Это натуральный продукт, продукт, который мы вырабатываем годами, технология, которую мы отрабатываем годами. ГОСТы, стандарты не зря сохранены у нас в стране.
Кирилл Казаков:
У вас же есть своя сырьевая база?
Тамара Чичиро:
Конечно, сырьевая зона Минской области. Мы работаем над этим очень серьезно, большую поддержку оказываем в области качества молока, постоянно контролируем нашу сырьевую зону. На нашем предприятии создана группа, которая постоянно реагирует, выезжает в хозяйства.
Кирилл Казаков:
У вас молоко экстра-класса?
Тамара Чичиро:
Молоко экстра-класса. 80 % поступающего сырья экстра-класса.
Кирилл Казаков:
За последние 10 лет, например, система контроля качества и система переработки серьезно изменились?
Тамара Чичиро:
Конечно, ежегодно мы вкладываем около миллиона долларов в систему качества, в новые технологии. Наша лаборатория аккредитована на более чем 300 анализов. Большую работу проводим.
Кирилл Казаков:
Куда поставляете продукцию свою, в какие страны?
Тамара Чичиро:
На сегодня у нас география – 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. В основном, 80 %, это рынок Российской Федерации, 10 % – Китай, Казахстан, Узбекистан, дальнее зарубежье – Африка, Индонезия.
Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
У нас более 1 500 наименований молочной продукции, более 1 000 – мясной. Я помню то время, когда молоко перевозилось в бидонах и когда трехлитровые банки сметаны стояли на прилавках.
Кирилл Казаков:
Сейчас это уже практически хирургическая палата.
Игорь Брыло:
Я захожу, даже зная каждое предприятие, и путаюсь в ассортименте продукции. Производители между собой воюют по-хорошему, по-доброму, друг до друга дорастают, кто-то первее сделал какой-то вид продукции и так далее. Что касается сорта «экстра» молока, чтобы вы понимали, что еще чуть более 10 лет назад меньше 2 % молока сорта «экстра» было у нас.
Кирилл Казаков:
А сейчас?
Игорь Брыло:
Если взять вместе с высшим сортом, то более 90 %, поэтому проблем никаких нет. Наши потребители могут спокойно покупать молоко.