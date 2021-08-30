«Поделали сажалки белорусские – бульбину не посадишь». В НАН рассказали о новейшем комплексе для возделывания картофеля

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Мы сейчас так хвалим друг друга. Нам действительно есть чем гордиться, но все-таки давайте, может, какую-то ложку дегтя попытаемся добавить? Дмитрий Иванович, с точки зрения механизации сельского хозяйства у нас все в порядке? Или нам чего-то не хватает?

Дмитрий Комлач, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства:

В основном все в порядке. Что касается производства сельскохозяйственной техники и оборудования, у нас в республике порядка 90 % производим мы сами. Для такой маленькой республики, как наша, это очень большого стоит. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

На прошлой неделе был 25-летний юбилей «Гомсельмаша».

Дмитрий Комлач:

Да. Вы знаете, что и серьезные зерноуборочные комбайны, и серьезные комплексы для возделывания основных сельскохозяйственных культур и производства животноводческой продукции – у нас в республике производится все это оборудование. Но оно не просто так производится. Мы основная организация по технической части республики, разрабатываем и работаем в плане того, что все работы и производство техники ведем по системе машин, которая согласована с Минсельхозпродом, Советом министров, поэтому на самом высоком уровне. Алена Сырова:

Поговаривают, что не на всех полях работает белорусская техника. Говорят о том, что на участках, которые самые успешные, у которых высокие показатели, как раз работают небелорусские. Кирилл Казаков:

Владимир Александрович, у вас какая техника?

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства в Смолевичском районе:

Я как патриот стараюсь брать белорусскую. Тракторы белорусские. Картофелесажалки хорошей нет – пришлось взять Grimme, под него пришлось взять John Deere, иначе не сделаешь хороший урожай. Дальше. Почвоуглубителя нет. Далеко не надо говорить – я уже говорил с коллегой – советский раньше был, такие лапы мощные, сзади цепь и вот такая болванка. Возьмите, верните КСМ – святая сажалка. Сейчас поделали сажалки белорусские – бульбину не посадишь. Дмитрий Комлач:

У нас центром разработан целый комплекс для возделывания и производства картофеля, включающий 65 наименований машин. Картофелесажалка СК-4, которая имеет самый современный уровень. То есть мы закрыли дорогу Grimme в Республику Беларусь. Что касается ухода за посадками – то же самое – культиватор-растениепитатель с пассивными и активными рабочими органами.