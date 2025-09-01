Под Атлантикой обнаружен опасный разлом, грозящий мощными землетрясениями и цунами

В районе Атлантического океана идет процесс формирования нового тектонического разлома. Из-за него могут произойти мощные землетрясения и цунами, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Geoscience.

Учеными была сопоставлена информация сейсмических наблюдений и итогов компьютерного моделирования абиссальной равнины к юго-западу от Португалии. Результатом стало обнаружение признаков расслоения мантии.

Образована новая значительная зона субдукции в Атлантическом океане, что может привести к мощнейшим землетрясениям, цунами и перемещению литосферных плит, сообщают иссследователи.

В результате возникает вероятность объединения Африки, Европы и Америки в один суперконтинент.

Фото: Pinterest