«Работают в различных стройотрядах». На что готовы пойти студенты, чтобы получить место в общежитии

Новости Беларуси. Белорусские вузы встречают студентов. В конце августа традиционно проходит заселение в общежития. Время хлопотное, особенно для первокурсников. В 2021 году только в БГУ для них выделено около 2 000 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как проходит процедура получения ключей – в материале Юлии Стриго.

Двери в 7-е общежитие 30 августа открылись как никогда рано. Первые новоселы прибыли уже в 07:40. Не нужно быть опытным студентом, чтобы понимать: очередь за получением заветных ключей – дело хлопотное. Процедура заселения простая, но небыстрая.

547-й номер. Пишешь фамилию, инициалы, номер комнаты, две подписи и передаешь журнальчик следующему.

Больше всего времени уходит именно на оформление бумаг. Далее по списку медосмотр, визит к паспортисту для оформления временной регистрации в Минске, инструктаж по технике безопасности. Административным сотрудникам помогают старшекурсники. Это удобная практика в студенческий бум, а для новичков – хорошая возможность расспросить у сверстников подробности проживания.