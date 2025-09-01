Лукашенко: Беларусь считает важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС

Быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите в Тяньцзине в основной день международного форума. Его уже называют мероприятием планетарного масштаба и крупнейшим за всю историю организации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе глава нашего государства, а также руководители десяти международных организаций. Председательство Китая в нынешнем году активно развивает саму организацию. Саммит проходит накануне 25-летия ШОС. Это возможность не только оценить сделанное за прошедшее время и определить перспективы дальнейшей совместной работы. Для Беларуси эта встреча лидеров «шанхайской семьи» особенная. Впервые наша страна принимает участие в саммите как полноправный участник организации. Вот уже больше года мы в этой «десятке». Учитывая глобальную турбулентность в мире, ШОС выступает за многополярность. В основе принципы взаимного уважения интересов всех стран, а это особенно важно сегодня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Саммиты Шанхайской организации сотрудничества – важнейшая площадка для откровенного диалога, координации позиций и выработки коллективных решений. Подробнее. Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых участников и партнеров, тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу «шанхайского духа»: взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию. Александр Лукашенко также озвучил предложения Беларуси по дальнейшему сотрудничеству внутри «шанхайской семьи» – это безопасность в Евразии, торговля без барьеров, общее пространство для исследований, новые транспортные коридоры. Беларусь поддерживает идею создания банка развития ШОС, который придаст дополнительную устойчивость экономическим связям и станет важным фактором к экономическому суверенитету региона.