Лукашенко: Беларусь считает важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС
Быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем выступлении на саммите в Тяньцзине в основной день международного форума. Его уже называют мероприятием планетарного масштаба и крупнейшим за всю историю организации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для участия прибыли лидеры более чем 20 стран, в том числе глава нашего государства, а также руководители десяти международных организаций. Председательство Китая в нынешнем году активно развивает саму организацию. Саммит проходит накануне 25-летия ШОС. Это возможность не только оценить сделанное за прошедшее время и определить перспективы дальнейшей совместной работы.
Для Беларуси эта встреча лидеров «шанхайской семьи» особенная. Впервые наша страна принимает участие в саммите как полноправный участник организации. Вот уже больше года мы в этой «десятке». Учитывая глобальную турбулентность в мире, ШОС выступает за многополярность. В основе принципы взаимного уважения интересов всех стран, а это особенно важно сегодня.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Саммиты Шанхайской организации сотрудничества – важнейшая площадка для откровенного диалога, координации позиций и выработки коллективных решений. Подробнее.
Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых участников и партнеров, тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу «шанхайского духа»: взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию.
Александр Лукашенко также озвучил предложения Беларуси по дальнейшему сотрудничеству внутри «шанхайской семьи» – это безопасность в Евразии, торговля без барьеров, общее пространство для исследований, новые транспортные коридоры. Беларусь поддерживает идею создания банка развития ШОС, который придаст дополнительную устойчивость экономическим связям и станет важным фактором к экономическому суверенитету региона.
Александр Лукашенко:
Беларусь считает крайне важным в создании общего научно-инновационного пространства организации. Уже сегодня у нас есть механизм от рабочих групп до межбанковского объединения ШОС, которые могут обеспечить финансирование совместных НИОКР и технологических стартапов. Это особенно актуально, когда инновации становятся ключевым фактором устойчивого роста. Беларусь открыта к обмену опытом и реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, медицины, IT и прикладных наук.
Мы придаем большое значение укреплению связей между странами ШОС в сферах образования, науки и культуры. Гуманитарное измерение ШОС важно наполнить конкретным содержанием и новыми возможностями. Нам необходимо создать полноценную региональную образовательную платформу, например, на основе университета ШОС. На этой площадке через программу организации формировать поколения специалистов, людей, знающих друг друга, уважающих культурные особенности и достижения стран-партнеров. То есть своего рода «народных дипломатов», которые помогут культивировать на межличностном уровне атмосферу доверия, сформированную лидерами стран «шанхайской семьи».