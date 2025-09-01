В Доме Москвы презентовали выставку, посвящённую киноленте «Приключения Буратино»

Прикоснуться к историческим артефактам советского кинематографа. В Доме Москвы презентовали выставку, посвященную киноленте «Приключения Буратино», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней представили 10 уникальных экспонатов, среди которых обувь, предметы одежды. Реквизиты предоставила студия «Беларусьфильм», которая полвека назад и и создала киноленту, ставшую в последующем культовой. Фрагменты картины также демонстрируются посетителям.

Раиса Шестиловская:

Я, когда пришла сюда, и окунулась в атмосферу детства, и это настолько впечатляет, настолько обогащает кругозор, что я очень впечатлилась этим.