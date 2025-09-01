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В Доме Москвы презентовали выставку, посвящённую киноленте «Приключения Буратино»

01 сентября 2025 07:20
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Прикоснуться к историческим артефактам советского кинематографа. В Доме Москвы презентовали выставку, посвященную киноленте «Приключения Буратино», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Доме Москвы презентовали выставку, посвящённую киноленте «Приключения Буратино»-2

На ней представили 10 уникальных экспонатов, среди которых обувь, предметы одежды. Реквизиты предоставила студия «Беларусьфильм», которая полвека назад и и создала киноленту, ставшую в последующем культовой. Фрагменты картины также демонстрируются посетителям.

В Доме Москвы презентовали выставку, посвящённую киноленте «Приключения Буратино»-4

Раиса Шестиловская:
Я, когда пришла сюда, и окунулась в атмосферу детства, и это настолько впечатляет, настолько обогащает кругозор, что я очень впечатлилась этим. 

В Доме Москвы презентовали выставку, посвящённую киноленте «Приключения Буратино»-6

Наталья Мосулова:
Я считаю, что это очень уместные экспонаты. Они интересные, мы обожали этих персонажей, поэтому все это очень интересно и хорошо. 

Отметим, экспозиция была открыта к Дню российского кино.

# Выставка # Выставки в Минске

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