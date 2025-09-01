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Брюссель снова хочет лишить Венгрию права голоса

01 сентября 2025 07:06
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Евросоюз намерен отказаться от принципа единогласия при принятии внешнеполитических решений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брюссель снова хочет лишить Венгрию права голоса-2

По данным СМИ, группа из примерно 10 стран подготовила и распространила среди участников ЕС документ с предложением перейти на принцип квалифицированного большинства. Для принятия такого решения необходимо получить согласие всех 27 стран, входящих в объединение. Однако, это может быть проблематично, учитывая позицию Венгрии, против которой и направлена инициатива. Напомним, Будапешт продолжает блокировать решения ЕС по украинскому вопросу и антироссийским санкциям. По мнению руководства Венгрии, Евросоюз намерен начать военную операцию в Украине, что препятствует мирному урегулированию конфликта. Критике властей страны подвергается и нарастающая милитаризация блока.

# Европейский союз

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