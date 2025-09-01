По данным СМИ, группа из примерно 10 стран подготовила и распространила среди участников ЕС документ с предложением перейти на принцип квалифицированного большинства. Для принятия такого решения необходимо получить согласие всех 27 стран, входящих в объединение. Однако, это может быть проблематично, учитывая позицию Венгрии, против которой и направлена инициатива. Напомним, Будапешт продолжает блокировать решения ЕС по украинскому вопросу и антироссийским санкциям. По мнению руководства Венгрии, Евросоюз намерен начать военную операцию в Украине, что препятствует мирному урегулированию конфликта. Критике властей страны подвергается и нарастающая милитаризация блока.