Семейный капитал, помощь родителям школьников и браки среди молодёжи. О чём ещё рассказали в Минтруда?

Новости Беларуси. Считаные дни остаются до начала нового учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 сентября в школы и гимназии придут учиться миллион 850 тысяч учащихся. Причем количество школьников растет из года в год. О чем говорит эта тенденция в контексте демографии и какая государственная поддержка оказывается семьям в преддверии учебного года? На эти и другие темы поговорили с Мариной Артеменко, начальником управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси. Ольга Шерснева, СТВ:

Начинается новый учебный год, и в этом году за парты сядет на 30 тысяч школьников больше, причем тенденция эта растет из года в год. Скажите, о чем это говорит с точки зрения демографии? «Сегодня объединены усилия всех, чтобы помочь родителям собрать детей в школу»

Марина Артеменко, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

На самом деле, это закономерный процесс. Например, в этом году в школу пойдут дети 2014-2015 годов рождения, а это были годы наиболее высокой рождаемости в нашей стране. В 2015 году у нас родилось 119 тысяч детей, это был рекорд за все время развития нашего суверенного государства. И поэтому мы наблюдаем сегодня увеличение количества школьников ежегодное, и такая тенденция продлится еще пару лет. Помощь к школе сегодня оказывается по самым различным направлениям. Надо сказать, что сегодня уже такая помощь к школе оказана почти на 24 миллиона в целом по стране. Если говорить по направлениям, то это разные направления. Первое, наверное, такое достаточно важное – это выплаты к школе для многодетных семей. То есть у нас каждая семья в стране охвачена такой поддержкой, независимо от дохода в семье. Оказываются выплаты на каждого ребенка в размере до 30 % бюджета прожиточного минимума. 30 % – это максимальный размер, а конкретный размер устанавливается местными советами депутатов в зависимости от возможностей регионов. Сегодня такую выплату уже получили фактически 95 % семей. То есть выплаты уже заканчиваются, но если семьи не успели обратиться, они могут обратиться за такой помощью и получат уже как компенсацию своих затрат на подготовку к школе. Такую помощь уже получили более 100 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 200 тысяч детей школьного возраста. На общую сумму 14 миллионов рублей. Другим категориям семей, семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, допустим, в связи со снижением дохода в том числе, помощь оказывается в рамках адресной социальной помощи. Это два вида пособий. Единовременное пособие имеет целевое назначение на приобретение канцелярских товаров, предметов одежды и так далее. И второй вид – это ежемесячные социальные пособия. Сегодня тоже такая помощь оказывается достаточно масштабно в стране. Кроме того, родители могут обратиться по месту своей работы. Сегодня наниматели как за счет собственных средств, так за счет средств профсоюзных организаций оказывают поддержку работающим родителям. Независимо от категории. То есть в семье может воспитываться и один школьник. Таким образом, сегодня объединены усилия всех, чтобы помочь родителям собрать детей в школу. Это такой благотворительный марафон, который проходит по всей стране. Общественные объединения тоже активно участвуют. В частности, белорусский союз женщин проводит такую республиканскую масштабную акцию: «Соберем портфель вместе». Наше министерство тоже принимало участие в этой акции. На прошлой неделе как раз такая акция проходила в Лидском районе для неполных семей. Что очень важно, в рамках этой акции можно не только оказать поддержку родителям, но это также и возможность в каком-то диалоге обсудить насущные вопросы, которые сегодня есть у семей. Они безусловно есть. И понимать, в каком направлении сегодня необходимо двигаться в развитии семейной политики. Ольга Шерснева:

На Беларусь сегодня оказывается серьезное санкционное давление и приходится перестраивать экономику в работе, в этих условиях. Скажите, остается ли у государства вот эта социальная ориентированность и влияет ли это на поддержку семей как-то?

Марина Артеменко:

Надо сказать, что наше государство никогда не экономило на семье. И выполняло социальные обязательства в полном объеме даже в трудные времена. Сегодня формируется бюджет страны, и надо сказать, что финансовая поддержка не только сохранена – она увеличивается. В частности на семейный капитал планируется выделить в 2022 году 380 миллионов рублей. Сегодня эта сумма 340 миллионов. На систему государственных пособий также будет выделено 2,7 миллиарда рублей. Это тоже выше, чем в текущем году. Соответственно, поддержка не уменьшается – она будет только усиливаться и, безусловно, все свои социальные гарантии, обязательства выполнят в полном объеме. Ольга Шерснева:

Скажите, семейный капитал – сколько уже средств выделено к этому моменту и как семьи чаще всего его используют? «Размер семейного капитала сегодня составляет почти 24 тысячи белорусских рублей» Марина Артеменко:

В нашей стране многодетным семьям уделяется особое внимание. Многодетная Беларусь – это уже своего рода такой социальный бренд семейной политики и социальной политики государства. Семейный капитал, конечно, занимает в этой системе особое место. Мера эта достаточно эффективная, востребованная и популярная. Действует семейный капитал с 2015 года. Что мы увидели за это время? Мы увидели, что мера интересная для многодетных семей. И количество многодетных семей у нас возрастает. Прошла перепись – за последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось практически в два раза. Сегодня у нас в стране проживает более 115 тысяч многодетных семей. То есть тренд продолжается. Каждый пятый ребенок сегодня воспитывается в многодетной семье. Поэтому программа работает, она эффективная. С 2020 года модернизирована: предоставлено право досрочно использовать семейный капитал на самое главное (жилье, медицина и образование). Всего за время действия программы открыто более 102 тысяч депозитных счетов «Семейный капитал». На счетах находится порядка 2,5 миллиарда рублей. Для сравнения, эта сумма сегодня сопоставима с ежегодными расходами на систему государственных пособий. При этом, надо сказать, что досрочно использовать семейный капитал семьи преимущественно хотят на улучшение жилищных условий. Это понятно, поскольку это самый насущный вопрос для семей. Но уже где-то по 5 % приходится на остальные направления – это получение образования и платные медицинские услуги. Что еще хотелось бы отметить, особенность семейного капитала заключается в том, что, несмотря на то, что он назначается маме, расходовать его можно в отношении любого члена семьи и по разным направлениям. В этом состоит универсальность семейного капитала. Суть его в том, что каждый член семьи может удовлетворить свои потребности, пользуясь этой поддержкой. Размер семейного капитала сегодня составляет почти 24 тысячи белорусских рублей.