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Военный медик из Кыргызстана почтил память прадеда, погибшего в боях за освобождение Беларуси

01 сентября 2025 07:16
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Военный медик из Кыргызстана привез в Беларусь землю из родной Нарынской области. Подполковник медицинской службы Арстан Токтомбаев – участник учения ОДКБ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный медик из Кыргызстана почтил память прадеда, погибшего в боях за освобождение Беларуси-2

Но кроме служебной миссии в Беларуси в эти дни у него есть и глубоко личная. Арстан приехал почтить память пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны прадеда. Цветы возложены к мемориальному комплексу «Адаменская горка».

Военный медик из Кыргызстана почтил память прадеда, погибшего в боях за освобождение Беларуси-4

Арстан Токтомбаев, военнослужащий Вооруженных Сил Кыргызстана:
Мой дед, находясь на фронте, получил ранение в декабре 1943 года. После ранения был госпитализирован в 770-й хирургический полевой передвижной госпиталь и 28 декабря от ранения погиб, находясь в госпитале.

Место захоронения героя удалось найти только два года назад. Благодаря служащим управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил выяснено, что прадед Арстана погиб в боях за освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и захоронен в агрогородке Адаменка Витебской области.

Напомним, учения, объединяющие подготовку различных компонентов Коллективных сил ОДКБ состоятся по 6 сентября на территории Беларуси на полигонах Лосвидо и Лепельский. Это совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие», а также специальные учения «Поиск» и «Эшелон».

# Великая Отечественная война # ОДКБ

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