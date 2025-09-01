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В Минске прошёл семейный праздник, посвящённый началу учебного года

01 сентября 2025 06:57
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Семейный праздник, посвященный началу учебного года, прошел в столице. Организаторы подготовили несколько десятков активностей и локаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске прошёл семейный праздник, посвящённый началу учебного года-2

Участников ждали творческие конкурсы, спортивные игры и музыкальные выступления. На тематических станциях школьники вспоминали правила дорожного движения и пожарной безопасности. 

В Минске прошёл семейный праздник, посвящённый началу учебного года-4

Здесь круто, здесь все такое спортивное, все для мальчишек, для девчонок, которые любят спорт. Я хочу попробовать посидеть в полицейской машине и пофоткаться.

В Минске прошёл семейный праздник, посвящённый началу учебного года-6

У нас активная семья, мы очень любим танцевать, двигаться, поэтому нравится все абсолютно, нам очень интересно.

В Минске прошёл семейный праздник, посвящённый началу учебного года-8

Узнали в интернете, привела ребенка перед школой порадовать. Здесь же интересно, математические задачи, почитать, развивающие, немножко чтоб вспомнил перед школой то, что знает хотя бы.

Самые любознательные проверили свои знания и смекалку в интерактивном квесте. 15 игровых станций – а в конце подарки и сюрпризы. Семейный праздник зарядил энергией всех гостей перед началом учебных занятий.

# Праздник в городе # Дети

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