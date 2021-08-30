Игорь Брыло: «В рейтинге продовольственной мировой безопасности среди 110 стран наша республика занимает 23 место»

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы можем сделать какую-то оценку самого качества или рейтинга сельского хозяйства Беларуси? Уступает ли оно европейскому, не уступает? Хватает ли механизированной техники, хватает ли сортов? Как можно оценить? На каком уровне у нас сельское хозяйство? Это же очень важная единица экспорта – продукция переработки сельского хозяйства.

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В рейтинге продовольственной мировой безопасности среди 110 стран наша республика занимает 23 место. Кирилл Казаков:

Это хороший результат? Игорь Брыло:

Из стран постсоветского пространства мы лидеры. И Россия, 24 место. Это говорит о том, что все-таки уровень агропромышленного комплекса в стране достаточно велик. Кирилл Казаков:

Мы себя полностью обеспечиваем продуктами? Хотя бы теми, которые у нас произрастают.