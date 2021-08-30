Игорь Брыло: «В рейтинге продовольственной мировой безопасности среди 110 стран наша республика занимает 23 место»

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы можем сделать какую-то оценку самого качества или рейтинга сельского хозяйства Беларуси? Уступает ли оно европейскому, не уступает? Хватает ли механизированной техники, хватает ли сортов? Как можно оценить? На каком уровне у нас сельское хозяйство? Это же очень важная единица экспорта – продукция переработки сельского хозяйства.
Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В рейтинге продовольственной мировой безопасности среди 110 стран наша республика занимает 23 место.
Кирилл Казаков:
Это хороший результат?
Игорь Брыло:
Из стран постсоветского пространства мы лидеры. И Россия, 24 место. Это говорит о том, что все-таки уровень агропромышленного комплекса в стране достаточно велик.
Кирилл Казаков:
Мы себя полностью обеспечиваем продуктами? Хотя бы теми, которые у нас произрастают.
Игорь Брыло:
Мы не то что себя полностью… Продовольственная безопасность, мы, конечно, каждый год стараемся осуществить ее, потому что каждый год мы что-то возделываем, получаем продукцию животноводства, из нее – продукцию переработки, кормим людей. Я назову несколько цифр, а вы сами оцените, насколько мы обеспечены продовольственной безопасностью. Фактически из 7,5 миллиона тонн молока, которые мы в прошлом году произвели, более 60 % экспортировали, то есть закрыли внутренний рынок и большую долю реализовали. Из производства, грубо говоря, 1,7 миллиона тонн мяса всех видов – и птица, и свинина, и крупный рогатый скот – практически 30 % мы экспортировали. Это говорит о том, что уже более 10 лет назад Республика Беларусь обеспечила себя полностью. Что касается каких-то эксклюзивных вещей, которые когда-то у нас не произрастали, взять тот же самый арбуз, который сейчас достаточно активно популяризируется, и следует сказать, что уже порядка 700 тонн наши фермеры получат этой продукции. Это те новые направления, которые в какой-то степени будут тоже развиваться.
Кирилл Казаков:
Правда, что у нас на юге появилась новая субтропическая зона или это так, разговоры? Полешуки говорят, что да, можем уже грецкие орехи растить.
Игорь Брыло:
Вы сами ощущаете изменения климата, правда? Если посмотреть, какие лето и зимы были 20 лет назад и сейчас, немножко есть разница, и это лето… Надо привыкать к тому, что некоторые изменения, потепление климата есть.
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