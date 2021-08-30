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«С детства хотели Минск увидеть». Какие белорусские университеты выбирают иностранцы и как их принимают в общежитии?

30 августа 2021 19:09
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Новости Беларуси. Белорусские вузы встречают студентов. В конце августа традиционно проходит заселение в общежития. Время хлопотное, особенно для первокурсников. В 2021 году только в БГУ для них выделено около 2 000 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как проходит процедура получения ключей – в материале Юлии Стриго.

«С детства хотели Минск увидеть». Какие белорусские университеты выбирают иностранцы и как их принимают в общежитии?-1

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Современные общежития – это не только место, где можно сделать домашнее задание и переночевать. Например, в «семерке» есть все для саморазвития: тренажерные, теннисный и танцевальные залы, видеокомната и помещение для самообучения. Тем более филфак – это постоянное постижение языков. Здесь, например, студенты из Узбекистана изучают китайский, а из Туркменистана постигают азы английского и итальянского. Многие приехали учиться по программе обмена, а еще, чтобы увидеть столицу Беларуси.

«С детства хотели Минск увидеть». Какие белорусские университеты выбирают иностранцы и как их принимают в общежитии?-4

Шатлык Какышов, студент филологического факультета БГУ (Туркменистан):
Мы в школе с одноклассниками у всех спросили, кто куда едет. Но мы всегда говорили: в Минск. С детства хотели Минск увидеть. Просто на телефоне смотрели красивые фоны. Если честно, мне здесь нравится, все люди как свои.

«С детства хотели Минск увидеть». Какие белорусские университеты выбирают иностранцы и как их принимают в общежитии?-7

Акмаль Махмудов, студент филологического факультета БГУ (Узбекистан):
Я учусь по совместной программе, которая проходит у меня в Узбекистане совместно с Беларусью. Первый курс я отучился у себя в университете в Узбекистане (в институте востоковедения) и второй и третий курс я учусь здесь. Честно говоря, когда мы собирались в Беларусь, я не знал, чего ожидать вообще в целом. Но когда приехал, увидел, что нас тут очень тепло встретили, нас сразу же заселили, это было максимально быстро.

«С детства хотели Минск увидеть». Какие белорусские университеты выбирают иностранцы и как их принимают в общежитии?-10

Старшие курсы получили ключи от комнат еще на прошлой неделе. Для заселения новичков по графику отводится два дня. Всего у БГУ 9 общежитий на 8 000 мест. Все они уже забронированы. Почти 2 000 мест отведено под первокурсников. Кстати, критерии для получения общежития остались прежними.

Только в БГУ для них выделено около 2000 мест. Как белорусские вузы встречают первокурсников?

Александра попала под льготную категорию. Девушка приехала из Гомеля – Чернобыльской зоны. Перед заселением изучила общежитие заочно. На сайте посмотрела фото и видео. Сегодня уже как полноценная хозяйка раскладывает вещи в комнате. На вопрос, почему выбрала БГУ, отвечает без запинки.

«С детства хотели Минск увидеть». Какие белорусские университеты выбирают иностранцы и как их принимают в общежитии?-13

Александра Глушакова, студентка филологического факультета БГУ:
БГУ лучший в стране. Так и выбирала. Хотелось в БГУ. Я считаю, что в Беларуси достаточно высокий уровень образования.

Вот и Ирина, кстати, наша коллега по профессии, предпочла каким-либо курсам классическую форму обучения. Девушка приехала с родителями из России. Уже три года отучилась в Белгородском государственном университете. В Беларусь приехала по обмену. И если девушка в предвкушении новой жизни, то родители немного волнуются.

«С детства хотели Минск увидеть». Какие белорусские университеты выбирают иностранцы и как их принимают в общежитии?-16

Ирина Кочук, студентка филологического факультета БГУ (Россия):
С тех пор как поступила – я уже на четвертом курсе – я ни разу не пожалела, что получаю высшее образование. Возможно, некоторые знания я не нашла бы ни на каких курсах. Самая веселая, наверное, моя жизнь была на студенческий первый, второй, третий курс. Я надеюсь, что в Беларуси тоже будет что-то такое. Какие-то знания, которые я не найду нигде, кроме этого вуза.

«С детства хотели Минск увидеть». Какие белорусские университеты выбирают иностранцы и как их принимают в общежитии?-19

Ехали, волновались, да и сейчас волнуемся оставлять дочь. Первый раз она так надолго далеко от нас остается, и мы понятно испытываем какие-то чувства тревоги. Но смотрим на атмосферу, коллектив, и тревога немножко – она не отпустит до конца – но немножко становится прозрачнее. Ну, а с общежитиями сравнивать? Я учился в конце 1980-х – начале 1990-х. У нас было, если смотрели голливудские вестерны – примерно то же самое: дверь на одной петле.

«С детства хотели Минск увидеть». Какие белорусские университеты выбирают иностранцы и как их принимают в общежитии?-22

Перед началом учебного года во всех общежитиях провели косметический ремонт. Над обновлением помещений трудились в том числе старшекурсники в рамках летнего трудового лагеря. Изменений, связанных с пандемией, немного. Студентам напоминают о масочном режиме в комнатах массового пользования. В 2020 году были пропускные ограничения. В общежитие могли попасть только постоянные жильцы. В 2021 году их снимут.

«С детства хотели Минск увидеть». Какие белорусские университеты выбирают иностранцы и как их принимают в общежитии?-25

Юлия Стриго, корреспондент:
Завтра 7-е общежитие будет работать в том же режиме. Заселяться сюда будут первокурсники механико-математического факультета и экологического института имени Сахарова. Так что начало учебного сезона они встретят чуть спокойнее, ведь ключи от своего первого уютного жилья уже в кармане.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Юлия Стриго # Фотофакт

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