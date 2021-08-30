«С детства хотели Минск увидеть». Какие белорусские университеты выбирают иностранцы и как их принимают в общежитии?

Новости Беларуси. Белорусские вузы встречают студентов. В конце августа традиционно проходит заселение в общежития. Время хлопотное, особенно для первокурсников. В 2021 году только в БГУ для них выделено около 2 000 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как проходит процедура получения ключей – в материале Юлии Стриго.

«Работают в различных стройотрядах». На что готовы пойти студенты, чтобы получить место в общежитии Современные общежития – это не только место, где можно сделать домашнее задание и переночевать. Например, в «семерке» есть все для саморазвития: тренажерные, теннисный и танцевальные залы, видеокомната и помещение для самообучения. Тем более филфак – это постоянное постижение языков. Здесь, например, студенты из Узбекистана изучают китайский, а из Туркменистана постигают азы английского и итальянского. Многие приехали учиться по программе обмена, а еще, чтобы увидеть столицу Беларуси.

Шатлык Какышов, студент филологического факультета БГУ (Туркменистан):

Мы в школе с одноклассниками у всех спросили, кто куда едет. Но мы всегда говорили: в Минск. С детства хотели Минск увидеть. Просто на телефоне смотрели красивые фоны. Если честно, мне здесь нравится, все люди как свои.

Акмаль Махмудов, студент филологического факультета БГУ (Узбекистан):

Я учусь по совместной программе, которая проходит у меня в Узбекистане совместно с Беларусью. Первый курс я отучился у себя в университете в Узбекистане (в институте востоковедения) и второй и третий курс я учусь здесь. Честно говоря, когда мы собирались в Беларусь, я не знал, чего ожидать вообще в целом. Но когда приехал, увидел, что нас тут очень тепло встретили, нас сразу же заселили, это было максимально быстро.

Старшие курсы получили ключи от комнат еще на прошлой неделе. Для заселения новичков по графику отводится два дня. Всего у БГУ 9 общежитий на 8 000 мест. Все они уже забронированы. Почти 2 000 мест отведено под первокурсников. Кстати, критерии для получения общежития остались прежними. Только в БГУ для них выделено около 2000 мест. Как белорусские вузы встречают первокурсников? Александра попала под льготную категорию. Девушка приехала из Гомеля – Чернобыльской зоны. Перед заселением изучила общежитие заочно. На сайте посмотрела фото и видео. Сегодня уже как полноценная хозяйка раскладывает вещи в комнате. На вопрос, почему выбрала БГУ, отвечает без запинки.

Александра Глушакова, студентка филологического факультета БГУ:

БГУ – лучший в стране. Так и выбирала. Хотелось в БГУ. Я считаю, что в Беларуси достаточно высокий уровень образования. Вот и Ирина, кстати, наша коллега по профессии, предпочла каким-либо курсам классическую форму обучения. Девушка приехала с родителями из России. Уже три года отучилась в Белгородском государственном университете. В Беларусь приехала по обмену. И если девушка в предвкушении новой жизни, то родители немного волнуются.

Ирина Кочук, студентка филологического факультета БГУ (Россия):

С тех пор как поступила – я уже на четвертом курсе – я ни разу не пожалела, что получаю высшее образование. Возможно, некоторые знания я не нашла бы ни на каких курсах. Самая веселая, наверное, моя жизнь была на студенческий первый, второй, третий курс. Я надеюсь, что в Беларуси тоже будет что-то такое. Какие-то знания, которые я не найду нигде, кроме этого вуза.

Ехали, волновались, да и сейчас волнуемся оставлять дочь. Первый раз она так надолго далеко от нас остается, и мы понятно испытываем какие-то чувства тревоги. Но смотрим на атмосферу, коллектив, и тревога немножко – она не отпустит до конца – но немножко становится прозрачнее. Ну, а с общежитиями сравнивать? Я учился в конце 1980-х – начале 1990-х. У нас было, если смотрели голливудские вестерны – примерно то же самое: дверь на одной петле.

Перед началом учебного года во всех общежитиях провели косметический ремонт. Над обновлением помещений трудились в том числе старшекурсники в рамках летнего трудового лагеря. Изменений, связанных с пандемией, немного. Студентам напоминают о масочном режиме в комнатах массового пользования. В 2020 году были пропускные ограничения. В общежитие могли попасть только постоянные жильцы. В 2021 году их снимут.