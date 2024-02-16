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В Белстате рассказали о проблемах Белкоопсоюза, реакция Лукашенко: жуткие голые цифры!

16 февраля 2024 19:20
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Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белстате рассказали о проблемах Белкоопсоюза, реакция Лукашенко: жуткие голые цифры!-1

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
В ушедшем году 8,3 % работников потребкооперации получали заработную плату ниже установленного минимального размера. Почти каждый третий – менее 700 рублей. Имеет место дифференциация в оплате труда между регионами. Так, в Витебской и Гомельской областях заработную плату ниже 700 рублей получали около 40 %. В Могилевской области – каждый третий. В Брестской и Гродненской, и Минской областях – каждый четвертый. Таким образом, организация потребкооперации значительно проигрывает частной торговле и интернет-магазинам как по ассортименту, так и параметру цена-качество предлагаемых покупателям товаров. Белкоопсоюз утрачивает свои позиции на внутреннем и внешнем рынках, его вклад в основные показатели страны и регионов сокращается. В связи с этим необходима кардинальная перестройка работы системы потребкооперации.

В Белстате рассказали о проблемах Белкоопсоюза, реакция Лукашенко: жуткие голые цифры!-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Услышали? Если мне не могли поверить, поскольку я еще пропагандист и агитатор, я это не скрываю. Жуткие, голые цифры.

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# Государственная политика # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Инна Медведева

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