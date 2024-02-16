Президент Беларуси о взятках: не делайте это. Лучше жить очень плохо, но на свободе!

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Комитета госконтроля добавил, честно, не все из услышанного даже хочется опубличивать, потому только несколько самых ярких примеров. С приставкой «анти».

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

По итогам проверок, проведенных органами Комитета в отношении должностных лиц организаций, входящих в систему Белкоопсоюза, возбуждены более 50 уголовных дел по фактам взяточничества, превышения и злоупотребления властью и служебного подлога. Это, я замечу, проверяли выборочно. За служебный подлог возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Малоритского и Пружанского райпо, которыми осуществлялась реализация мяса на кости в полутушах и четвертинах, от чего мы уходим, то есть мы торгуем сырьем, а не торгуем продуктом с большой добавленной стоимость под видом переработанных полуфабрикатов. А также в официальные документы вносились недостоверные сведения о техническом состоянии мясного сырья. Барановичским и Лунинецким райпо на протяжение более пяти лет осуществлялась реализация мясной продукции белорусскому посреднику, а также напрямую на подконтрольные ему российские фирмы, что повлекло недополучение выручки указанными организациями потребкооперации в сумме 4,8 миллиона рублей. Вот те деньги, которые вы теряете даже на этом.