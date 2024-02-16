Президент Беларуси о взятках: не делайте это. Лучше жить очень плохо, но на свободе!
Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Комитета госконтроля добавил, честно, не все из услышанного даже хочется опубличивать, потому только несколько самых ярких примеров. С приставкой «анти».
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
По итогам проверок, проведенных органами Комитета в отношении должностных лиц организаций, входящих в систему Белкоопсоюза, возбуждены более 50 уголовных дел по фактам взяточничества, превышения и злоупотребления властью и служебного подлога. Это, я замечу, проверяли выборочно. За служебный подлог возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Малоритского и Пружанского райпо, которыми осуществлялась реализация мяса на кости в полутушах и четвертинах, от чего мы уходим, то есть мы торгуем сырьем, а не торгуем продуктом с большой добавленной стоимость под видом переработанных полуфабрикатов. А также в официальные документы вносились недостоверные сведения о техническом состоянии мясного сырья. Барановичским и Лунинецким райпо на протяжение более пяти лет осуществлялась реализация мясной продукции белорусскому посреднику, а также напрямую на подконтрольные ему российские фирмы, что повлекло недополучение выручки указанными организациями потребкооперации в сумме 4,8 миллиона рублей. Вот те деньги, которые вы теряете даже на этом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот эти взятки и прочее… Сколько раз повторяю начальникам: не может быть тайной! Это не может быть тайной! Ты у кого-то взял, тот тебе что-то принес, а в торговле подношение – это… Слушайте, ну как… Кусок мяса или колбасы кому-то не дать – затраты не списать туда. Это всегда было. Но если ты сотню тысяч долларов взял взятку, то ты решил вопрос на миллионы. А это легло на ваши затраты. Это ваш ущерб, понимаете? Приводились примеры по этим делам. Это только сверху прошлись по вам. Не делайте это. Лучше жить очень плохо, но на свободе. Вы же видите, что все перед законом равны. Я давно Президент и давно с вами работаю, но я никогда не отступлю от святого: не бери чужое, не трогай чужое, как мне всегда мать говорила. Это не твое! И не наноси ущерб государству! У нас не такие богатые учителя, врачи и пенсионеры, а мы их тогда обворовываем.
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