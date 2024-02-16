«Касками не стучал». Вот почему жлобинские металлурги даже не собирались поддерживать протесты в 2020-м

История любого белорусского завода – это история современного периода нашей государственности. С БМЗ, с этих цехов и начинается промышленность нашей Родины.

Проектная мощность выросла более чем в 3 раза. Рассказываем о развитии БМЗ со времен СССР – подробности.

Генеральный директор ЗАО «Атлант»: У нас сегодня качество значительно лучше советского времени ( читайте далее ).

Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»: Обычно говорят: шахтеры начинают касками стучать, это показатель. А здесь я сам удивился...

– В 2020 году стучали каской по асфальту?

– Нет, не стучал. Наш коллектив все это дело не поддерживал, потому что мы всегда на работе работаем. Народ понимает, что стабильность нашей работы отразится на нашем стабильном заработке и в дальнейшем на нашей стабильной жизни. Наших семьях, детях.

Дмитрий Корчик:

Никаких остановок не было. Как картинку показывали… Наверное, это было интересно, чтобы в Европе, других странах показать, что Белорусский металлургический завод стоит.