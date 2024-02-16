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«Касками не стучал». Вот почему жлобинские металлурги даже не собирались поддерживать протесты в 2020-м

16 февраля 2024 18:57
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История любого белорусского завода – это история современного периода нашей государственности. С БМЗ, с этих цехов и начинается промышленность нашей Родины.

«Касками не стучал». Вот почему жлобинские металлурги даже не собирались поддерживать протесты в 2020-м-1

Вот такая картинка сейчас в Жлобине.

Проектная мощность выросла более чем в 3 раза. Рассказываем о развитии БМЗ со времен СССР – подробности.

«Касками не стучал». Вот почему жлобинские металлурги даже не собирались поддерживать протесты в 2020-м-4

Дмитрий Корчик, генеральный директор ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания»:
Обычно говорят: шахтеры начинают касками стучать, это показатель. А здесь я сам удивился...

Генеральный директор ЗАО «Атлант»: У нас сегодня качество значительно лучше советского времени (читайте далее).

«Касками не стучал». Вот почему жлобинские металлурги даже не собирались поддерживать протесты в 2020-м-7

В 2020 году стучали каской по асфальту?
– Нет, не стучал. Наш коллектив все это дело не поддерживал, потому что мы всегда на работе работаем. Народ понимает, что стабильность нашей работы отразится на нашем стабильном заработке и в дальнейшем на нашей стабильной жизни. Наших семьях, детях.

Дмитрий Корчик:
Никаких остановок не было. Как картинку показывали… Наверное, это было интересно, чтобы в Европе, других странах показать, что Белорусский металлургический завод стоит.

# Акции протеста # общество # Дмитрий Корчик # Евгений Пустовой

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