Лукашенко: молодёжь надо приучать к труду, ибо потеряем её вообще

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что ни говори, какие распоряжения ни давай, их все равно реализуют люди. Каждый руководитель формирует свою команду. Президент – свою, глава предприятия, по идее, тоже свою, председатель Белкоопсоюза – свою, да любой руководитель выбирает тех, с кем уверен – сможет дойти до желаемого результата. А если его нет, он принимает решение. Александр Лукашенко сегодня об этом откровенно сказал, затрагивая кадровый вопрос Белкоопсоюза, но читается глобальный посыл.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кадры. Нужно обновление и приток молодежи. А чем ее заинтересовать? Чтобы удержать в своих рядах достойных специалистов, привлечь новых, требуется достойная оплата труда. Ее можно найти, если вы систематизируетесь, если вы оставите на рабочих местах тех, кто сегодня нужен и кто работает. По моим расчетам, около 50 % вы спокойно можете сократить. Отдайте эти деньги людям, тем, кто хочет работать и заработать. Мы говорим: молодежь приходит и прочее, надо условия, надо жилье. Да, это надо, но не надо забывать, что молодой человек должен работать 2-3 смены, как это было у вас, чтобы заработать деньги. А у нас, считай, так: пришел, тебе дали – и все. И ты лег на диване, ноги закрутил: смотрю телевизор, читаю газету. Молодежь надо приучать к труду, ибо потеряем ее вообще.
И дисциплина, о которой я сказал! Кадровая политика – это дисциплина. Если он или она будет плевать на вас и говорить «увольняйте», вы ничего не сделаете.
Читайте также:
Лукашенко: потребкооперацию на селе не заменят никакие предприниматели
«Ваши площадки – их продукция». Президент предложил потребкооперации стать бизнес-хабом для всего белорусского
Президент дал совет новому председателю Белкоопсоюза