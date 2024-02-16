Лукашенко: молодёжь надо приучать к труду, ибо потеряем её вообще

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что ни говори, какие распоряжения ни давай, их все равно реализуют люди. Каждый руководитель формирует свою команду. Президент – свою, глава предприятия, по идее, тоже свою, председатель Белкоопсоюза – свою, да любой руководитель выбирает тех, с кем уверен – сможет дойти до желаемого результата. А если его нет, он принимает решение. Александр Лукашенко сегодня об этом откровенно сказал, затрагивая кадровый вопрос Белкоопсоюза, но читается глобальный посыл.