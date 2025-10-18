США отправят в неоплачиваемые отпуска 80% служащих ядерной сферы

В США порядка 80% сотрудников Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики могут быть отправлены в отпуск без сохранения оплаты, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

17 октября министр энергетики США Крис Райт информировал, что такие меры вызваны затянувшимся шатдауном правительства. По его словам, начата подготовка к отправке в неоплачиваемые отпуска тысячи сотрудников ядерного арсенала.

Приостановка трудовой деятельности ожидает служащих уже с 20 октября, указывает Politico.

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