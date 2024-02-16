Лукашенко о Белкоопсоюзе и Национальном торговом доме: «Развесить шубы и ждать – самое простое!»

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас как никогда созданы все условия для развития торговли «нашим» – вкусным и качественным. Открытие «Першага нацыянальнага гандлёвага дома» тому подтверждение. Он соседствует с крупнейшим ТЦ в Минске, одним из самых популярных. Но с момента открытия там не протолкнуться – до 20 тысяч человек. Ежедневно белорусы и гости приезжают, чтобы закупиться всем своим в одном месте, вкусно поесть. И думаете, что из белкоопсоюзовского там можно приобрести?