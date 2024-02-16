Лукашенко о Белкоопсоюзе и Национальном торговом доме: «Развесить шубы и ждать – самое простое!»

Белкоопсоюз – это уникальная структура, и потерять ее нельзя. Об этом заявил Президент, выступая на общем собрании организации во Дворце Республики. Сегодняшний разговор Александр Лукашенко анонсировал еще в конце 2023 года, акцентируя внимание на торговле в сельской местности. Сегодня, 16 февраля, подробно остановились на проблемных моментах, а также выработали решения, которые позволят организовать эффективную работу во благо людей и экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас как никогда созданы все условия для развития торговли «нашим» – вкусным и качественным. Открытие «Першага нацыянальнага гандлёвага дома» тому подтверждение. Он соседствует с крупнейшим ТЦ в Минске, одним из самых популярных. Но с момента открытия там не протолкнуться – до 20 тысяч человек. Ежедневно белорусы и гости приезжают, чтобы закупиться всем своим в одном месте, вкусно поесть. И думаете, что из белкоопсоюзовского там можно приобрести?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как там представлен Белкоопсоюз? Пойдите посмотрите – мехами. Развесить шубы и ждать – самое простое. А где ваши объекты общественного питания – вам там открыты двери. Если нет, вы скажете: все начальники здесь – мы поправим. Почему нет кафе и продуктового магазина, где продаются ваши прекрасные, как вы часто демонстрируете, и мне в том числе, на каких-то мероприятиях выпечка, соленые огурцы, квашеная капуста, драники, сало и прочие шкварки – никто лучше вас не умеет это все приготовить. Продукция натуральная, качественная, по традиционным рецептам. Это в Минске люди, которые в основном уже забыли это, купят с удовольствием, и туристы. А вам дополнительная реклама. И это лишь один из примеров того, как можно восстановить полноценное присутствие кооперативной торговли в городах. Акцентирую: работа отрасли общественного питания сегодня является резервом для увеличения розничного товарооборота. И в этом году Белкоопсоюз должен ее максимально активизировать. Разработайте единую маркетинговую концепцию, чтобы человек, увидевший вашу вывеску, точно знал, что будет по-домашнему натурально и вкусно.
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