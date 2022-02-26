В Беларуси завершилось досрочное голосование на референдуме. Подводим итоги пяти дней

Новости Беларуси. К главной теме общественно-политической жизни Беларуси. Досрочное голосование на республиканском референдуме официально завершилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 2 тысяч участков ровно в 19:00 закрыли свои двери. Впереди самый насыщенный основной день голосования. А пока участковые комиссии ведут подсчет уже сделавших свой выбор граждан.

Последний день досрочного голосования, несмотря на субботний выходной, выдался насыщенным. Как и положено, в 10:00 свои двери открыли 5 293 участка по всей стране. Одним из первых голосующих был премьер-министр. Пару бюрократических формальностей – и бюллетень в ящике. Роман Головченко свой выбор скрывать не стал. Уже после он объяснит этот жест как призыв к переменам – за стабильную и процветающую Беларусь. Головченко о поправках в Основной закон: «Государство берет на себя ответственность за развитие мирной атомной энергетики» – читайте здесь.

Первым на своем участке был и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Такой ранний визит вызван плотным графиком. И это неудивительно, весь госаппарат воскресный день проведет в режиме нон-стоп. Игорь Сергеенко о подготовке к референдуму: «Приятно осознавать, что сам к этому имел непосредственное отношение» – читайте здесь.

Активность этой кампании удивляет. Только за первые четыре дня свой выбор сделали практически 35 % граждан от общего числа голосующих. Наибольшая нагрузка на участки – предобеденный и вечерний час пик. «Люди рассчитывают в первую очередь на то, что у нас будет мир». Мясникович о том, как относятся к референдуму в Беларуси за рубежом (здесь подробности).

Безопасность голосующих и членов комиссий — задача номер один для силового блока страны. Только в обеспечении правопорядка на участках в период досрочного голосования задействованы более 11 тысяч милиционеров и 5 тысяч спасателей. Если 23 февраля неожиданный тест-драйв устроил министр внутренних дел Иван Кубраков (подробности здесь), то 26-го пальму первенства принял его коллега из МЧС Вадим Синявский. Синявский о работе МЧС на избирательных участках: «Порядка четырех сообщений было об оказании помощи людям» – читайте здесь.