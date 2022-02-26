В Беларуси завершилось досрочное голосование на референдуме. Подводим итоги пяти дней
Новости Беларуси. К главной теме общественно-политической жизни Беларуси. Досрочное голосование на республиканском референдуме официально завершилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 2 тысяч участков ровно в 19:00 закрыли свои двери. Впереди самый насыщенный основной день голосования. А пока участковые комиссии ведут подсчет уже сделавших свой выбор граждан.
Последний день досрочного голосования, несмотря на субботний выходной, выдался насыщенным. Как и положено, в 10:00 свои двери открыли 5 293 участка по всей стране. Одним из первых голосующих был премьер-министр. Пару бюрократических формальностей – и бюллетень в ящике. Роман Головченко свой выбор скрывать не стал. Уже после он объяснит этот жест как призыв к переменам – за стабильную и процветающую Беларусь.
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Первым на своем участке был и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Такой ранний визит вызван плотным графиком. И это неудивительно, весь госаппарат воскресный день проведет в режиме нон-стоп.
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Активность этой кампании удивляет. Только за первые четыре дня свой выбор сделали практически 35 % граждан от общего числа голосующих. Наибольшая нагрузка на участки – предобеденный и вечерний час пик.
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Безопасность голосующих и членов комиссий — задача номер один для силового блока страны. Только в обеспечении правопорядка на участках в период досрочного голосования задействованы более 11 тысяч милиционеров и 5 тысяч спасателей. Если 23 февраля неожиданный тест-драйв устроил министр внутренних дел Иван Кубраков (подробности здесь), то 26-го пальму первенства принял его коллега из МЧС Вадим Синявский.
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На этом же участке проголосовал еще один белорусский генерал. Глава Совбеза Александр Вольфович решил сделать выбор вместе с супругой. Вопрос семейных ценностей тоже нашел свой ответ в обновленной Конституции. Уже после госсекретарь признается журналистам: наше будущее защищать мы будем вместе. И первый тактический ход – референдум.
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