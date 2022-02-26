«Народ сегодня делает выбор». Александр Вольфович побывал на участке для голосования

Новости Беларуси. Конституционный референдум. 26 февраля – заключительный день досрочного голосования. В нем принял участие премьер-министр Беларуси. Роман Головченко напомнил, что каждый белорус может поучаствовать в определении будущего страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 80 статей в действующей Конституции подверглись переработке, а также добавились 11 новых и целая глава. Изменения направлены на дальнейшее повышение эффективности и устойчивости государственной власти в современных условиях. Важно сохранить национальные традиционные ценности.

Свой голос за мирное и стабильное будущее отдал и госсекретарь Совета безопасности Беларуси. Александр Вольфович подчеркнул, что риски и вызовы, наблюдаемые в сегодняшнем мире, требуют внесения изменений и дополнений в Основной закон государства.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня досрочно, завтра в ходе основного дня голосования сделают свой выбор. Выбор прежде всего за будущее своей страны. 30 лет спокойной, уверенной жизни на территории нашего государства – я думаю, белорусский народ должен оценить то, что сделано прежде всего его руками под руководством Президента, правительства Беларуси. Народ сегодня делает выбор, и, анализируя участие народа даже в ходе досрочного голосования, можно сделать вывод – это очевидно – что народ понимает, что он делает. Голосовать за будущее, стабильное будущее. Это, наверное, здравый смысл прежде всего. Оглядываясь на то, что творится рядом со страной, вокруг республики, на ту нестабильность, которая сегодня, к сожалению, протекает, я думаю, белорусский народ этого не хочет допустить.