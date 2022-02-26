«Люди рассчитывают в первую очередь на то, что у нас будет мир». Мясникович о том, как относятся к референдуму в Беларуси за рубежом

Новости Беларуси. К главной теме общественно-политической жизни Беларуси. Досрочное голосование на республиканском референдуме официально завершилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 2 тысяч участков ровно в 19:00 закрыли свои двери. Впереди самый насыщенный основной день голосования. А пока участковые комиссии ведут подсчет уже сделавших свой выбор граждан.

Михаил Мясникович председатель коллегии ЕЭК:

Эта тема много обсуждалась. Она обсуждалась в позитивном плане и среди российских, казахстанских, армянских, киргизских коллег, с которыми мы общаемся не только в рамках должностных обязанностей и решения тех вопросов, которые стоят на повестке дня. Есть и какие-то гражданские взаимоотношения, поэтому люди интересовались, и они рассчитывают в первую очередь на то, что у нас будет мир, согласие в нашей стране. И действительно результаты референдума закрепят эти вот позиции.

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