Игорь Сергеенко о подготовке к референдуму: «Приятно осознавать, что сам к этому имел непосредственное отношение»

Новости Беларуси. В заключительный день досрочного голосования на участки пришли глава Администрации Президента и министр образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Референдум – историческое событие, поскольку Конституция является всенародной. К слову, для белорусов было проведено множество диалоговых площадок, где обсуждались изменения и дополнения в обновленный проект Конституции.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Я той работой, которая проведена, удовлетворен. Очень приятно осознавать, что сам к этому имел непосредственное отношение. Активно идет процесс. По итогам предыдущих трех дней 32 с небольшим процента по стране приняли участие в досрочном голосовании. Все идет в нормальном, естественном, конструктивном русле.

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