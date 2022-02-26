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Игорь Сергеенко о подготовке к референдуму: «Приятно осознавать, что сам к этому имел непосредственное отношение»

26 февраля 2022 12:17
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Новости Беларуси. В заключительный день досрочного голосования на участки пришли глава Администрации Президента и министр образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко о подготовке к референдуму: «Приятно осознавать, что сам к этому имел непосредственное отношение»-1

Референдум – историческое событие, поскольку Конституция является всенародной. К слову, для белорусов было проведено множество диалоговых площадок, где обсуждались изменения и дополнения в обновленный проект Конституции.

Игорь Сергеенко о подготовке к референдуму: «Приятно осознавать, что сам к этому имел непосредственное отношение»-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Я той работой, которая проведена, удовлетворен. Очень приятно осознавать, что сам к этому имел непосредственное отношение. Активно идет процесс. По итогам предыдущих трех дней 32 с небольшим процента по стране приняли участие в досрочном голосовании. Все идет в нормальном, естественном, конструктивном русле.

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# Референдум # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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