Азарёнок: в Украине раздали оружие всем желающим, теперь там царит абсолютная европейская демократия. Грабят, убивают

Военная операция в Украине проводится против нациствующих элементов и не несет угрозы для мирного населения. Это утверждает военное командование России. Зато зафиксировано, когда нацисты обстреливали жилые кварталы или прикрывали ими ударное вооружение. Зато беглые, которые скрывались там все это время и нахваливали киевский режим, защищать его не собираются и массово бегут в страны ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Говорят, Зеленский уже давно во Львове. Коксовый клоун не вылазит из бункера и плачет, плачет горькими слезами. И некуда крысе деваться с этого тонущего корабля. И никому из украинцев не жалко это чучело. Тю, думают, хай Голобородько и дальше причинным местом на рояле играет, ща Путин крышку и прищемит.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, здравствуйте.

Но стоит и порадоваться. Порадоваться за одного палятолага. Темка Шрайбман два дня не выходил на связь. Все думали, что он смело встал на защиту дэмократыи и гидности, что проливает кроу за нэньку, которая приютила его, и рвет русню своими транспарентными зубами, а неть, наш орлан взмыл в небо и улетел. Далеко. Куда – не говорит. Где-то в европах.

А вот еще об одном персонаже я хотел бы уточнить. Это падла по фамилии Семченко, иуда и трус, назвал наших военных кучкой бесхребетных предателей-коллаборантов. И у меня вопрос. Какой-то задрипанный змагарик за гадости в соцсетях у нас записывает видео у определенной двери. И это правильно. А эта шкура, как говорят, до сих пор работает на госучреждении, против которого открыто просит санкций. И пишет он не в закрытых чатиках, а откровенно на своей странице. Может, его в Украину послать, в нацбатальоны. Он же любит воевать с москалями, мне кажется, мы не можем не исполнить его мечту.