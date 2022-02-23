«Появляются иногда мелкие пакостники». Кубраков на избирательном участке лично проверил, как работают сотрудники милиции

Новости Беларуси. Досрочно проголосовал и глава МВД. Получая бюллетень, министр поинтересовался у представителей комиссии обстановкой и созданными для работы условиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участки и прилегающая к ним территория находятся под круглосуточной охраной милиционеров. Для этих целей задействовано более 11 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: Вот уже два дня идет досрочное голосование, каких-либо проблем нет. Появляются иногда мелкие пакостники. Мы сразу же реагируем на противоправные действия их. На сегодня стоит задача перед органами внутренних дел – обеспечить исполнение закона на всей территории Республики Беларусь. Если кто-то уже придет и попытается совершить какие-то действия, это явно люди, которые пришли с одной целью – нарушить общественный порядок и совершить какие-то действия. Мы, естественно, реагируем.

В период проведения досрочного голосования по всей стране проходит проверка подразделений на готовность к реагированию на внештатные ситуации. На данном этапе все поставленные задачи по охране правопорядка выполняются в полном объеме.

«Работа по обеспечению порядка проходит в штатном режиме». Кто и как следит за безопасностью на избирательных участках? – читайте здесь.

Покидая участок для голосования, министр решил лично проверить своих сотрудников. Дежуривший милиционер, по указанию Ивана Кубракова, нажал тревожную кнопку и вызвал помощь по радиостанции. Первая группа Департамента охраны прибыла на место менее чем через две минуты.

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