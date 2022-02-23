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«Появляются иногда мелкие пакостники». Кубраков на избирательном участке лично проверил, как работают сотрудники милиции

23 февраля 2022 17:09
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Новости Беларуси. Досрочно проголосовал и глава МВД. Получая бюллетень, министр поинтересовался у представителей комиссии обстановкой и созданными для работы условиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Появляются иногда мелкие пакостники». Кубраков на избирательном участке лично проверил, как работают сотрудники милиции-1

Участки и прилегающая к ним территория находятся под круглосуточной охраной милиционеров. Для этих целей задействовано более 11 тысяч сотрудников правоохранительных органов.  

«Появляются иногда мелкие пакостники». Кубраков на избирательном участке лично проверил, как работают сотрудники милиции-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
Вот уже два дня идет досрочное голосование, каких-либо проблем нет. Появляются иногда мелкие пакостники. Мы сразу же реагируем на противоправные действия их. На сегодня стоит задача перед органами внутренних дел – обеспечить исполнение закона на всей территории Республики Беларусь. Если кто-то уже придет и попытается совершить какие-то действия, это явно люди, которые пришли с одной целью – нарушить общественный порядок и совершить какие-то действия. Мы, естественно, реагируем.  

«Появляются иногда мелкие пакостники». Кубраков на избирательном участке лично проверил, как работают сотрудники милиции-7

В период проведения досрочного голосования по всей стране проходит проверка подразделений на готовность к реагированию на внештатные ситуации. На данном этапе все поставленные задачи по охране правопорядка выполняются в полном объеме.  

«Работа по обеспечению порядка проходит в штатном режиме». Кто и как следит за безопасностью на избирательных участках? – читайте здесь.  

Покидая участок для голосования, министр решил лично проверить своих сотрудников. Дежуривший милиционер, по указанию Ивана Кубракова, нажал тревожную кнопку и вызвал помощь по радиостанции. Первая группа Департамента охраны прибыла на место менее чем через две минуты.  

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# Референдум # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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