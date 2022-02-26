Головченко о поправках в Основной закон: «Государство берёт на себя ответственность за развитие мирной атомной энергетики»

Новости Беларуси. Конституционный референдум. 26 февраля – заключительный день досрочного голосования. В нем принял участие премьер-министр Беларуси. Роман Головченко напомнил, что каждый белорус может поучаствовать в определении будущего страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Главное, что призвана сделать Конституция, это учесть все те изменения в политической, экономической и социальной сфере, которые произошли со времен принятия действующей Конституции. В новой Конституции государство берет на себя, во-первых, ответственность за развитие мирной атомной энергетики и безопасность при ее использовании. Также оно берет на себя ответственность за защиту персональных данных и недопущение ущерба гражданам при их использовании в сфере, допустим, государственных услуг, что очень важно.