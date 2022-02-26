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Головченко о поправках в Основной закон: «Государство берёт на себя ответственность за развитие мирной атомной энергетики»

26 февраля 2022 11:46
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Новости Беларуси. Конституционный референдум. 26 февраля – заключительный день досрочного голосования. В нем принял участие премьер-министр Беларуси. Роман Головченко напомнил, что каждый белорус может поучаствовать в определении будущего страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко о поправках в Основной закон: «Государство берёт на себя ответственность за развитие мирной атомной энергетики»-1

Около 80 статей в действующей Конституции подверглись переработке, а также добавилось 11 новых и целая глава. Изменения направлены на дальнейшее повышение эффективности и устойчивости государственной власти в современных условиях. Важно сохранить национальные традиционные ценности.

Головченко о поправках в Основной закон: «Государство берёт на себя ответственность за развитие мирной атомной энергетики»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Главное, что призвана сделать Конституция, это учесть все те изменения в политической, экономической и социальной сфере, которые произошли со времен принятия действующей Конституции. В новой Конституции государство берет на себя, во-первых, ответственность за развитие мирной атомной энергетики и безопасность при ее использовании. Также оно берет на себя ответственность за защиту персональных данных и недопущение ущерба гражданам при их использовании в сфере, допустим, государственных услуг, что очень важно.

Головченко о поправках в Основной закон: «Государство берёт на себя ответственность за развитие мирной атомной энергетики»-7

В основной день голосования, 27 февраля, участки откроются в 8:00 и завершат работу в 20:00

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# Референдум # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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