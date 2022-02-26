«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»

Новости Беларуси. 26 февраля в «Раубичах» Президент посетил соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства вместе со спортсменами протестировал лыжную трассу и стрельбище и пообщался с молодыми биатлонистами и лыжниками. Лукашенко наблюдает за биатлонными эстафетными гонками в «Раубичах» – читайте здесь. Обсуждалась тема развития отечественного спорта. В Беларуси есть для этого все, нужна лишь система и жесточайший спрос, а местные органы власти и спортивные функционеры должны лучше работать с юниорами, ведь среди молодых биатлонистов и лыжников есть очень способные девушки и ребята.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Этим субботним утром на трибунах «Раубичей» несколько тысяч человек. Все они приехали поддержать молодых спортсменов. На лыжне и стрельбище сегодня ребята со всех уголков страны. Это первое подобное соревнование на призы Президента, и, конечно, глава государства – сегодня самый авторитетный зритель для участников.

Перед соревновательными стартами трассу и стрельбище Президент проверил лично. Спортивный интерес Александра Лукашенко к зимним видам известен давно. Рядом с главой государства именитые спортсмены, а теперь уже и наставники. Такой вот совместный тест-драйв для юного поколения.

Лыжная трасса «Раубичей» действительно впервые принимает молодежь в таком формате. Четыре старта – две биатлонные эстафетные гонки и две лыжные среди юношей и девушек соответственно. Возраст спортсменов: 2003-2006 года рождения. Время, когда оценивать уже можно не только природный талант, но и сноровку, а также результаты тренировок.

Дух соперничества у лыжной молодежи не отнять. Трибуны громко отзывались на каждый старт и финиш не тише, чем на олимпийские. Дело не только в спортивном азарте, ребят приехали поддержать друзья, родные и земляки.

Мы желаем им победы, чтобы у них все получилось. Мы за них болеем.

Зиму просто любим, поэтому и зимние виды спорта.

Великолепно, это великолепно. Помогает развиваться, заинтересовывает. Замечательно.

Пусть победит сильнейший.

Отличное настроение сохранить удалось не всем. Спорт выбирает для пьедестала сильнейших, замечая мельчайшие промахи. Впрочем, награды из рук Президента воодушевили и победителей, и призеров. А главное, поставили перед юными спортсменами новые задачи.

Наконец-то получилось все со стрельбой, получилось собраться и показать то, что умеешь, соответственно. Ну а ходом? Сезон заканчивается, много стартов уже было, усталость накапливается. Работать дальше.