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«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»

26 февраля 2022 19:26
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Новости Беларуси. 26 февраля в «Раубичах» Президент посетил соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства вместе со спортсменами протестировал лыжную трассу и стрельбище и пообщался с молодыми биатлонистами и лыжниками.

Лукашенко наблюдает за биатлонными эстафетными гонками в «Раубичах» – читайте здесь

Обсуждалась тема развития отечественного спорта. В Беларуси есть для этого все, нужна лишь система и жесточайший спрос, а местные органы власти и спортивные функционеры должны лучше работать с юниорами, ведь среди молодых биатлонистов и лыжников есть очень способные девушки и ребята.

«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»-1

Ксения Худолей, политический обозреватель:
Этим субботним утром на трибунах «Раубичей» несколько тысяч человек. Все они приехали поддержать молодых спортсменов. На лыжне и стрельбище сегодня ребята со всех уголков страны. Это первое подобное соревнование на призы Президента, и, конечно, глава государства – сегодня самый авторитетный зритель для участников.

«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»-4

Перед соревновательными стартами трассу и стрельбище Президент проверил лично. Спортивный интерес Александра Лукашенко к зимним видам известен давно. Рядом с главой государства именитые спортсмены, а теперь уже и наставники. Такой вот совместный тест-драйв для юного поколения.

«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»-7

Лыжная трасса «Раубичей» действительно впервые принимает молодежь в таком формате. Четыре старта – две биатлонные эстафетные гонки и две лыжные среди юношей и девушек соответственно. Возраст спортсменов: 2003-2006 года рождения. Время, когда оценивать уже можно не только природный талант, но и сноровку, а также результаты тренировок.

«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»-10

Дух соперничества у лыжной молодежи не отнять. Трибуны громко отзывались на каждый старт и финиш не тише, чем на олимпийские. Дело не только в спортивном азарте, ребят приехали поддержать друзья, родные и земляки.

«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»-13

Мы желаем им победы, чтобы у них все получилось. Мы за них болеем.

«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»-16

Зиму просто любим, поэтому и зимние виды спорта.

«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»-19

Великолепно, это великолепно. Помогает развиваться, заинтересовывает. Замечательно.

«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»-22

Пусть победит сильнейший.

«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»-25

Отличное настроение сохранить удалось не всем. Спорт выбирает для пьедестала сильнейших, замечая мельчайшие промахи. Впрочем, награды из рук Президента воодушевили и победителей, и призеров. А главное, поставили перед юными спортсменами новые задачи.

«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»-28

Наконец-то получилось все со стрельбой, получилось собраться и показать то, что умеешь, соответственно. Ну а ходом? Сезон заканчивается, много стартов уже было, усталость накапливается. Работать дальше.

«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»-31

Отстрелялся все-таки не ужасно, не плохо. Я считаю, что один штраф – это уже хорошо, но лучшая стрельба – это все-таки чисто, абсолютно. Так что будем работать, исправлять все ошибки.

«Всё получилось на высшем уровне». Александр Лукашенко посетил праздник биатлона в «Раубичах»-34

На самом деле гонка очень интересная. И публика, болельщики поддерживают, греют. Погода сегодня прекрасная, она благоприятствовала хорошей гонке, стрельбе. Поэтому сегодня замечательный день, праздник у страны, у биатлона. Спасибо организаторам, болельщикам, соперникам на трассе. Я думаю, все получилось на высшем уровне сегодня.

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# Зимние виды спорта # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

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