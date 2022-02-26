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Синявский о работе МЧС на избирательных участках: «Порядка четырёх сообщений было об оказании помощи людям»

26 февраля 2022 12:45
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Новости Беларуси. Правоохранители продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность на участках для голосования. С понедельника, 21 февраля, они перешли на усиленный режим несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синявский о работе МЧС на избирательных участках: «Порядка четырёх сообщений было об оказании помощи людям»-1

Подавляющее большинство сотрудников МВД и МЧС делают свой выбор досрочно. Это и понятно. Завтра для них – напряженный рабочий день.

Синявский о работе МЧС на избирательных участках: «Порядка четырёх сообщений было об оказании помощи людям»-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Все спокойно. Порядка четырех различных сообщений было об оказании помощи людям, которые прибыли на досрочное голосование. Там по состоянию здоровья были незначительные особенности. Была ситуация в Столбцовском районе, когда талыми водами немного подтопило подход к самому избирательному участку. Мы активно выдвинулись, оказали содействие в решении этой задачи. Проблемных вопросов по линии Министерства нет вообще.

Синявский о работе МЧС на избирательных участках: «Порядка четырёх сообщений было об оказании помощи людям»-7

На участках в период досрочного голосования задействованы более 11 тысяч правоохранителей и 5 тысяч спасателей по всей Беларуси.

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# Референдум # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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