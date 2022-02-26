Синявский о работе МЧС на избирательных участках: «Порядка четырёх сообщений было об оказании помощи людям»

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность на участках для голосования. С понедельника, 21 февраля, они перешли на усиленный режим несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подавляющее большинство сотрудников МВД и МЧС делают свой выбор досрочно. Это и понятно. Завтра для них – напряженный рабочий день.