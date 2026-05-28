Лукашенко озвучил, как человеку подчинить глобальный цифровой разум

Искусственный интеллект для Беларуси – это не мода и не самоцель, а прежде всего инструмент, который должен работать на экономику и человека. Об этом заявил Александр Лукашенко на Евразийском экономическом форуме в Астане, обозначив ключевые подходы нашей страны к цифровому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые прагматичные ученые уверены, что искусственный интеллект – обычный маркетинг. Над языковыми моделями работают давно. В Беларуси над этой темой корпят лучшие кибернетики еще с середины 60-х годов прошлого века. Школу нарабатывали десятилетиями, и сохранили даже когда распалась вся советская наука. В итоге Беларусь первая на постсоветском пространстве 20 лет назад создала Парк высоких технологий. Современное лицо ПВТ – более тысячи резидентов и более 60 тысяч работающих, почти три процента ВВП страны и около 17 % экспорта услуг.

В Беларуси разработан модельный закон о технологиях искусственного интеллекта. В 2025 году он одобрен Межпарламентской ассамблеей СНГ. А вообще алгоритм работы хорошо знаком для таможенных органов ЕАЭС. Интеграция же и начиналась с таможенного союза. А теперь опыт белорусских мытников – востребован в странах пятерки. Геннадий Шестаков, председатель Совета казахстанской ассоциации таможенных брокеров:

После 2010 года, когда в Союз вступил, и в Казахстане начала формироваться система управления рисками. И на тот момент мы тоже принимали участие в формировании, то есть мы показывали разницу между белыми и пушистыми, серыми и черными. И вот эти критерии, категории… Как-то пытались рассказать это по отношению к хозяйству, субъекту. Если по отношению к товару, то товароприкрытие, товарозамещение, что можно, каким образом обмануть государство. К двум буквам ИИ – есть несколько основных подходов. Алармисты считают это способом глобальных элит заместить человека, романтики-технотроники называют чуть ли не единственным прорывным решение дальнейшего развития человечества, глобальной судьбы, а скептики называют это модной блажью, а традиционалисты хотят подчинить человеку глобальный цифровой разум. Как? Предложения озвучил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Фундамент для цифрового взаимодействия в ЕАЭС уже заложен. Сформированы правовые и технологические инструменты для перехода от разрозненных национальных инициатив к единой евразийской цифровой экосистеме. Во-первых, формирование общего евразийского пространства промышленных и потребительских данных. Это нужно, чтобы безопасно обмениваться сведениями для обучения искусственного интеллекта с учетом особенностей каждой из стран – участниц объединения. Во-вторых, создание совместных отраслевых цифровых платформ для реального сектора. Тем самым предприятия государств ЕАЭС смогут получать готовые программные решения для широкого круга задач, включая прогнозирование спроса и оптимизацию цепочек поставок. Важно, что это будут наши общие разработки, безопасные в использовании и не зависящие от внешней конъюнктуры. В-третьих, выработка общих подходов к сертификации решений в сфере искусственного интеллекта. Уверен, объединив инженерный потенциал, производственные мощности и интеллектуальные ресурсы, мы сможем не просто адаптироваться к вызовам цифровой эпохи, а сформировать ее правила, обеспечивая технологическое развитие и повышение качества жизни наших народов.