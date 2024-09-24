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Лукашенко о беспилотниках: как бы там ни было, без солдата мы не сможем обороняться

24 сентября 2024 13:40
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Главнокомандующему продемонстрировали более 30 изделий военного назначения. Это не только новинки, но и доработанные образцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о беспилотниках: как бы там ни было, без солдата мы не сможем обороняться-2

Президент подчеркнул, что в производстве подобных средств нужно максимально ориентироваться на свои комплектующие. Однако не менее важно иметь специалистов-операторов. 

Лукашенко о беспилотниках: как бы там ни было, без солдата мы не сможем обороняться-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как бы там ни было, беспилотники могут повернуть войну, развернуть и так далее, но без солдата, без надежного оружия у этого солдата мы не сможем обороняться в Беларуси. И нас никто не сможет завоевать. Поэтому, да, беспилотники – это серьезная новинка. Да, она, наверное, войну, если вдруг случится, вспять не повернет, но значительно повлияет на ход военных действий. Беспилотники – дело серьезное.

Лукашенко: без беспилотников ни о какой победе разговора быть не может. Подробнее.

Тем не менее армию надо встряхнуть. Привести в идеальное состояние, заявил глава государства. Физподготовка, как и огневая, тактическая и изучение видов современного оружия, должны быть на первом месте, подчеркнул Президент.

# Рабочая поездка Президента

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