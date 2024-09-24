«Это наша белорусская тема». Президенту показали новинки отечественного ВПК

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По нам тоже будут работать беспилотники. Чтобы эффективно противостоять этим вооружениям, надо иметь современную систему защиты радиоэлектронной борьбы. Систему РЭП. Это наша белорусская тема. И в Советском Союзе мы были на передовых. Вот сейчас очень пригодилось. Поэтому мы должны и можем создавать самые современные комплексы подавления беспилотных летательных аппаратов. И не только их. Немало сделано, но еще больше предстоит сделать. Нам надо не просто быть готовыми сегодня к ведению и противодействию этой заразе, но еще вчера мы должны быть готовы. Что-то у нас есть, вы это показали.