Польша все увереннее движется по пути милитаризации. Варшава запускает военный конвейер. Власти официально подписали первые контракты в рамках общеевропейской программы перевооружения SAFE, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о внушительной сумме – более 23,5 миллиарда евро. Эти средства направят на закупку крупнокалиберных снарядов и беспилотников. В начале мая Варшава уже сделала шаг в данном направление – было подписано кредитное соглашение с Еврокомиссией. Польша стала первым государством ЕС, которое получило доступ к 44 миллиардам евро. Власти республики заявляют, что программа якобы откроет дорогу к новым оборонным заказам и созданию рабочих мест.

Однако за этой ширмой скрывается тревожный нюанс. Президент Кароль Навроцкий ранее наложил вето на участие страны в программе, опасаясь, что миллиарды утонут в коррупционных схемах. Но правительство Туска проигнорировало решение главы государства.