Лукашенко оценил новые образцы вооружения: чтобы не купили то, что завтра не нужно будет!

Хочешь мира – готовься к войне. Эта старая формула не теряет актуальности и сегодня. Особенно в свете разрастания целого ряда региональных конфликтов. Взять хотя бы Украину и Ближний Восток. Тревожная ситуация складывается и у наших рубежей. Александр Лукашенко неоднократно обличал соседние страны, в частности Польшу, в наращивании войск на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 сентября на совещании, которое состоялось в рамках рабочей поездки на Обуз-Лесновский полигон, Президент вновь назвал обстановку напряженной и призвал продолжать укреплять обороноспособность и готовность противостоять в случае военной агрессии. Главнокомандующий подчеркнул: какой бы острой ни была обстановка вокруг Беларуси, тенденции к развязыванию против нас войны сейчас не наблюдается.

Тем не менее способы ведения вооруженных конфликтов меняются. И мы должны успевать за этими переменами. В этой связи Александру Лукашенко продемонстрировали отечественные разработки военно-промышленного комплекса. Всего более 30 образцов – в их числе не только новинки, но и доработанные с учетом последнего опыта ведения боевых действий. Эта демонстрация в очередной раз показала: отечественные разработчики держат руку на пульсе времени и способны отвечать на любые современные вызовы и угрозы. Алена Сырова о взлете боевых возможностей для мирного неба.

Так работают дроны, которые за считаные месяцы из игрушки превратились в страшное оружие. Они атакуют объекты и людей, их плохо видят системы ПВО, и, самое главное, они быстро приспосабливаются к средствам борьбы с ними. Дроны-камикадзе, дроны-разведчики – большие и маленькие. Один, самый обычный, весом в полтора кило способен нести на себе заряд вдвое больше. И мы должны знать, как использовать и как противостоять этому новому виду вооружений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поэтому вы мне должны будете сегодня ответить на вопрос: что нам из этого надо? Все?

– Да.

– Значит, сколько, где будем изготавливать.

Президент еще несколько лет назад об этом публично говорил, подгоняя военных в создании нашей системы. В один из разов здесь же, на Обуз-Лесновском полигоне. Тогда ему демонстрировали наши разработки. Вы помните, «Беркут», «Чекан», «Хантер». Знакомые лица – эффект дежавю был не только у журналистов, но и у Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко:

У меня такое впечатление, что я уже где-то это видел. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

В прошлом году… Александр Лукашенко:

Ну, я и говорю: вы мне опять то же покажете. Виктор Хренин:

Те образцы, которые в прошлом году были перспективные, еще не приняты на вооружение. Здесь же большинство приняты на вооружение, часть проходит войсковые испытания. Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Конкретно пять принято. Виктор Хренин:

Да, и мы еще продемонстрируем новые образцы, которые наш ВПК делает. И их боевое применение. Александр Лукашенко:

В общем, все должно быть естественным образом, как в бою.

У нас сейчас нет времени на просто красивые показы и имитацию бурной деятельности. В интересах страны разбирать как реальные плюсы, достижения, так и недоработки. Во всех сферах, особенно в безопасности. Иначе на поле боя за нас нам их покажет наш противник. И ценой за этот опыт будет жизнь. Жесткие реалии сегодняшнего дня. Лукашенко: без беспилотников ни о какой победе разговора быть не может. Подробнее.

Президенту показали три десятка образцов. Самый популярный вопрос… Александр Лукашенко:

Вам подходит?

– Подходит. И эффективность, конечно. Можно произвести что угодно, но применимо ли это на практике? Именно поэтому здесь не только Госкомвоенпром, НАН, но и Минобороны, и МВД.

– Выставили на край окопа, расчет уже знает, что атакует, откуда атакует. Все эти средства сделаны в короткий срок. Часть из них уже прошла исследовательские испытания, часть завершается буквально в ближайшее время. Виктор Хренин:

Мы их видели. Сейчас быстро берем на вооружение, все нашим требованиям соответствует. Александр Лукашенко:

Вы должны знать их слабые места. Виктор Хренин:

Они есть, но они модернизируются, тут же подстраиваются.

– У нас каждое следующее поколение тут же меняется. Двух похожих партий не бывает. Александр Лукашенко:

Чтобы мы не купили то, что завтра не нужно будет.

Для белорусской армии, настроенной на оборону своей земли, во многом важнее средства РЭБ. Те, что способны дезориентировать, перенаправить, подавить вражеский беспилотник Это индивидуальная защита по всем частотам. Это на машины… Александр Лукашенко:

Работает это?

– Сегодня будет демонстрация. Александр Лукашенко:

Демонстрация – это одно.

Большие и малые, как они функционируют на примере работы одного из мобильных подразделений и буквально спасают жизни – несколько мгновений показали главе государства – смотрите в видео.