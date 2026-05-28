Сборные Беларуси по хоккею возвращаются на чемпионаты мира IIHF, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международная федерация хоккея приняла решение о допуске отечественных команд к участию в чемпионатах мира в сезоне 2026/27. Мужская юниорская сборная нашей страны до 18 лет сможет попробовать свои силы на мировом форуме, который пройдет в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года.

Кроме того, в программу чемпионатов мира включены женская юниорская и женская национальная сборные Беларуси. Федерация хоккея нашей страны продолжит активную работу по скорейшему возвращению национальной и молодежной мужских сборных к участию в международных соревнованиях под эгидой IIHF.