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Сборные Беларуси по хоккею возвращаются на чемпионаты мира IIHF

28 мая 2026 17:39
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Сборные Беларуси по хоккею возвращаются на чемпионаты мира IIHF, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международная федерация хоккея приняла решение о допуске отечественных команд к участию в чемпионатах мира в сезоне 2026/27. Мужская юниорская сборная нашей страны до 18 лет сможет попробовать свои силы на мировом форуме, который пройдет в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года.

Кроме того, в программу чемпионатов мира включены женская юниорская и женская национальная сборные Беларуси. Федерация хоккея нашей страны продолжит активную работу по скорейшему возвращению национальной и молодежной мужских сборных к участию в международных соревнованиях под эгидой IIHF.

Сборные Беларуси по хоккею возвращаются на чемпионаты мира IIHF-1

Александр Богданович, председатель Белорусской федерации хоккея:
Это, прежде всего, признание таланта и трудолюбия наших спортсменов. Это результат той работы, которую проделала Федерация и Национальный олимпийский комитет Беларуси по скорейшей реинтеграции наших сборных в мировое спортивное сообщество. Юниоры – это будущее белорусского хоккея И сегодня для них открываются двери, которые должны были оставаться для них всегда открытыми. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть на международную арену все белорусские сборные.

# Хоккей

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