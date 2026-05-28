Белстат и Росстат подписали план совместных мероприятий до 2029 года

Государственная статистика – один из ключевых элементов системы управления, объективный показатель экономического состояния страны и уровня жизни ее граждан. Об этом было заявлено на заседании Статистического совета Белстата и Росстата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Несвиже подвели итоги совместной работы и наметили планы по дальнейшему взаимодействию. Решено в ближайшие три года сосредоточить внимание на статистике цен, туризме и жизни граждан, так как Беларусь и Россия подходят к переписи населения.

Свои намерения стороны закрепили соответствующим соглашением. Подписали План совместных мероприятий по обеспечению сопоставимости в области статистической методологии на 2027-2029 годы. Так, для расчета индекса потребительских цен будут использовать базы налоговой службы, а также системы по продаже билетов на пассажирский транспорт. А вот данные сотовых мобильных операторов помогут определить туристические локации, которые наиболее востребованы у белорусов и россиян.