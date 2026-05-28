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Белстат и Росстат подписали план совместных мероприятий до 2029 года

28 мая 2026 17:19
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Государственная статистика – один из ключевых элементов системы управления, объективный показатель экономического состояния страны и уровня жизни ее граждан. Об этом было заявлено на заседании Статистического совета Белстата и Росстата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат и Росстат подписали план совместных мероприятий до 2029 года-2

В Несвиже подвели итоги совместной работы и наметили планы по дальнейшему взаимодействию. Решено в ближайшие три года сосредоточить внимание на статистике цен, туризме и жизни граждан, так как Беларусь и Россия подходят к переписи населения.

Свои намерения стороны закрепили соответствующим соглашением. Подписали План совместных мероприятий по обеспечению сопоставимости в области статистической методологии на 2027-2029 годы. Так, для расчета индекса потребительских цен будут использовать базы налоговой службы, а также системы по продаже билетов на пассажирский транспорт. А вот данные сотовых мобильных операторов помогут определить туристические локации, которые наиболее востребованы у белорусов и россиян.

Белстат и Росстат подписали план совместных мероприятий до 2029 года-4

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Для нас очень важно встречаться, обмениваться опытом. И, конечно же, мы получаем те данные, которые позволят нам рассчитать интеграционный вклад Союзного государства в развитие каждой из стран. В рамках работы мы приняли решение, что основным направлением работы с большими данными у нас будет статистика цен, туризма и, естественно, населения, коль мы подходим к переписи населения.

Белстат и Росстат подписали план совместных мероприятий до 2029 года-6

Сергей Галкин, руководитель Федеральной службы государственной статистики (Россия):
Статистический совет Беларуси и России является основной нашей площадкой для обмена и опытом, и передовыми технологиями, и для синхронизации наших методологий, показателей. У нас развернута большая работа в рамках дорожных карт, которые мы регулярно обновляем, исполняем.

Главная цель сегодня – максимальная сопоставимость статистики. Работа в этом направлении продолжается. Уже согласована методология проведения годовых исследований валового внутреннего продукта Беларуси и России. По данным за прошлый год, ВВП Союзного государства составил почти 7 триллионов белорусских рублей.

# Союзное государство # Инна Медведева

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