Продовольственная безопасность – предприятия Минска увеличили объём выпуска овощей

Акцент на продовольственную безопасность. Все для того, чтобы в полной мере обеспечить население свежими овощами. Помимо привычных томатов, огурцов и перцев, появляются и новые сорта культур: например, Лолик – аналог салатных листьев. Только на одном из столичных предприятий до конца года планируют вырастить порядка 4,5 тысячи тонн овощей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подробнее об аспектах производства и новинках, расскажет наш корреспондент – Яна Лысякова.

Яна Лысякова, корреспондент:

В этой теплице выращивают сразу два вида овощей – перцы, а также баклажаны. Сейчас здесь спеет 20 тонн вкуснейших витаминов. Уже в этот четверг будет ближайший сбор.

Дважды в неделю в этой теплице собирают полторы тонны овощей. А спустя пару часов витамины появятся на прилавках столичных магазинов. Кстати, в 2024 году уже есть 85 тонн баклажанов и 2,5 – перца. За этими культурами ухаживают два сотрудника. Есть автоматизированная система. Мощность ламп, полив – все регулирует машина.

Часть продукции отправляется в регионы. Комбинат установил с овощными предприятиями по всей стране партнерские отношения. Согласовывают между собой ассортимент и объемы производства. Это позволяет не допустить переизбытка или дефицита отдельных позиций.