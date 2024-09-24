Продовольственная безопасность – предприятия Минска увеличили объём выпуска овощей
Акцент на продовольственную безопасность. Все для того, чтобы в полной мере обеспечить население свежими овощами. Помимо привычных томатов, огурцов и перцев, появляются и новые сорта культур: например, Лолик – аналог салатных листьев. Только на одном из столичных предприятий до конца года планируют вырастить порядка 4,5 тысячи тонн овощей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подробнее об аспектах производства и новинках, расскажет наш корреспондент – Яна Лысякова.
Яна Лысякова, корреспондент:
В этой теплице выращивают сразу два вида овощей – перцы, а также баклажаны. Сейчас здесь спеет 20 тонн вкуснейших витаминов. Уже в этот четверг будет ближайший сбор.
Дважды в неделю в этой теплице собирают полторы тонны овощей. А спустя пару часов витамины появятся на прилавках столичных магазинов. Кстати, в 2024 году уже есть 85 тонн баклажанов и 2,5 – перца. За этими культурами ухаживают два сотрудника. Есть автоматизированная система. Мощность ламп, полив – все регулирует машина.
Часть продукции отправляется в регионы. Комбинат установил с овощными предприятиями по всей стране партнерские отношения. Согласовывают между собой ассортимент и объемы производства. Это позволяет не допустить переизбытка или дефицита отдельных позиций.
Сергей Некрашевич, генеральный директор комбината:
Мы в большей мере даже называем их не конкурентами, а партнерам. Мы часто общаемся. Они к нам часто приезжают, мы посещаем их предприятия, вырабатываем какую-то стратегию развития тепличных, овощеводства в Республике Беларусь.
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