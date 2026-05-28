Парламент Латвии проголосовал за новый Кабинет министров
«Киевские беспилотники уничтожили правительство Латвии» – эту фразу из местной прессы можно считать эпиграфом к политическому кризису в Риге. В мае дроны ВСУ несколько раз вторгались в воздушное пространство республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за этого сначала свой пост покинул глава Минобороны, не сумевший взять на себя ответственность. А затем – премьер-министр Эвика Силиня. Сегодня парламент республики большинством проголосовал за новый Кабинет министров из четырех партий, во главе которого встал недавно избранный депутат и бывший бизнесмен Андрис Кулбергс.
Внешнеполитический вектор правительства остается прежним: поддержка Украины и выполнение обязательств перед НАТО. Критики отмечают, что новый премьер не очень хорошо разбирается во внешней политике, его заявления о лояльности Киеву шаблонны. При этом правительство опирается на старую команду, оставили прежних министров.
Перед новым Кабмином стоит, по сути, та же задача – обеспечить безопасность неба. Коалиция уже заявила о намерении поднять военные расходы до 5 % ВВП. Однако старые проблемы так и остались: дефицит бюджета, рост цен, упадок системы здравоохранения, нехватка кадров, отток населения.
Латвия устанавливает новые заграждения на восточных границах.
Андрис Кулбергс, премьер-министр Латвии:
Мы живем слишком расточительно и у нас долги. Это нужно исправлять. У меня нет времени знакомиться с государственными делами с нуля, а у госпожи Силини есть и контакты, и те запланированные дела. Я обязательно спрошу, как лучше было бы представлять государственные интересы. Отвечу уклончиво про больницы. Мне нужно вникнуть. Я не компетентен ответить на этот вопрос. Нужно взять советника.
Поспешность назначения Кулбергса настораживает самих граждан. Политик в парламенте с 2022 года, быстро зарекомендовал себя и еще не успел заработать высокий антирейтинг. Но и до этого недалеко. Тень на его биографию бросает имущество, а именно гараж на 11 машин, среди которых есть и раритетные экземпляры. Стоимость всей коллекции многократно превышает его официальный годовой доход в 90 тысяч евро.
Кулбергс до прихода в политику, будучи главой Латвийской автомобильной ассоциации, знал о коррупционных схемах не понаслышке и даже боролся с ними. Возможно, именно поэтому его коллекция столь внушительна. Вопрос в том, готов ли он поделиться рецептом успеха с латвийскими налогоплательщиками. И кто теперь в приоритете – общество или бывшие партнеры по бизнесу?