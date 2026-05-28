Парламент Латвии проголосовал за новый Кабинет министров

«Киевские беспилотники уничтожили правительство Латвии» – эту фразу из местной прессы можно считать эпиграфом к политическому кризису в Риге. В мае дроны ВСУ несколько раз вторгались в воздушное пространство республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за этого сначала свой пост покинул глава Минобороны, не сумевший взять на себя ответственность. А затем – премьер-министр Эвика Силиня. Сегодня парламент республики большинством проголосовал за новый Кабинет министров из четырех партий, во главе которого встал недавно избранный депутат и бывший бизнесмен Андрис Кулбергс.

Внешнеполитический вектор правительства остается прежним: поддержка Украины и выполнение обязательств перед НАТО. Критики отмечают, что новый премьер не очень хорошо разбирается во внешней политике, его заявления о лояльности Киеву шаблонны. При этом правительство опирается на старую команду, оставили прежних министров. Перед новым Кабмином стоит, по сути, та же задача – обеспечить безопасность неба. Коалиция уже заявила о намерении поднять военные расходы до 5 % ВВП. Однако старые проблемы так и остались: дефицит бюджета, рост цен, упадок системы здравоохранения, нехватка кадров, отток населения. Латвия устанавливает новые заграждения на восточных границах.