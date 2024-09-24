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Бюджет города и инвестпроекты обсудили депутаты Мингорсовета на 6-й внеочередной сессии

24 сентября 2024 17:35
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Бюджет города и инвестпроекты на 2024 год обсудили депутаты на 6-й внеочередной сессии Мингорсовета, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Бюджет города и инвестпроекты обсудили депутаты Мингорсовета на 6-й внеочередной сессии-2

Итак, в городской бюджет внесли некоторые корректировки. Его увеличили на 45 миллионов рублей. Основную часть средств направят на работу жилищно-коммунального сектора, в частности капитальный ремонт жилья и благоустройство дворовых территорий. Обсудили и злободневные вопросы, которые поступают от граждан в разные инстанции. Все проблемы взяты на контроль.

Бюджет города и инвестпроекты обсудили депутаты Мингорсовета на 6-й внеочередной сессии-4

Вячеслав Кузнецов, председатель Постоянной комиссии по самоуправлению и правопорядку Минского городского Совета депутатов:
Если смотреть по тематике, то две третьих – это социальные вопросы, больницы, школы, детские сады, благоустройство прилегающих территорий, транспортные развязки. Если говорить про наказы в этом созыве, то появились новые – это устройство обелисков, памятных табличек.

Отдельная тема – образование. Среди инициатив грамотный и безопасный подвоз детей к месту учебы. Так, при учреждениях образования планируют организовать специальные места для посадки и высадки пассажиров.

# Государственная политика # Социальная инфраструктура # Бюджет Минска

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