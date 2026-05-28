Искусственный интеллект для Беларуси – это не мода и не самоцель, а прежде всего инструмент, который должен работать на экономику и человека. Об этом заявил Александр Лукашенко на Евразийском экономическом форуме в Астане, обозначив ключевые подходы нашей страны к цифровому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подчеркнул: Беларусь рассматривает ИИ исключительно как прикладную технологию, которая должна повышать эффективность производства, усиливать промышленность и улучшать качество жизни, а не заменять накопленные десятилетиями практики. Эти инициативы стали частью широкой повестки Евразийского экономического форума, где обсуждаются правила цифровой трансформации и развитие технологий в рамках ЕАЭС. В центре внимания – формирование единых подходов к искусственному интеллекту и его применению в экономике Союза.

В искусстве кризис жанра, в мировой политике – разумных алгоритмов, а в мире – кризис смыслов. Белорусская позиция весьма прагматичная, если искусственный интеллект – евразийский приоритет, тогда он должен приносить пользу. Это даже не инструмент, это среда. Александр Субботин, министр по техническому регулированию ЕЭК:

Цифры уже осознанные позволяют убрать эту рутину, трудную, кропотливую работу, которая требует очень много человеко-часов. Это упрощает в разы и убирает человеческий фактор. Когда все условия соблюдены, машина сама учитывает, что все есть, и она выдает, это убираются различные коррупционные составляющие, человеческий фактор. По своей прошлой губернаторской жизни Александр Субботин хорошо знает, что цифровизация дошла даже до белорусских животноводческих комплексов.