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Лукашенко рассказал о внедрении ИИ в реальный сектор экономики Беларуси

28 мая 2026 17:18
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Искусственный интеллект для Беларуси – это не мода и не самоцель, а прежде всего инструмент, который должен работать на экономику и человека. Об этом заявил Александр Лукашенко на Евразийском экономическом форуме в Астане, обозначив ключевые подходы нашей страны к цифровому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул: Беларусь рассматривает ИИ исключительно как прикладную технологию, которая должна повышать эффективность производства, усиливать промышленность и улучшать качество жизни, а не заменять накопленные десятилетиями практики.

Эти инициативы стали частью широкой повестки Евразийского экономического форума, где обсуждаются правила цифровой трансформации и развитие технологий в рамках ЕАЭС. В центре внимания – формирование единых подходов к искусственному интеллекту и его применению в экономике Союза.

Лукашенко рассказал о внедрении ИИ в реальный сектор экономики Беларуси-2

В искусстве кризис жанра, в мировой политике – разумных алгоритмов, а в мире – кризис смыслов. Белорусская позиция весьма прагматичная, если искусственный интеллект – евразийский приоритет, тогда он должен приносить пользу. Это даже не инструмент, это среда. 

Александр Субботин, министр по техническому регулированию ЕЭК:
Цифры уже осознанные позволяют убрать эту рутину, трудную, кропотливую работу, которая требует очень много человеко-часов. Это упрощает в разы и убирает человеческий фактор. Когда все условия соблюдены, машина сама учитывает, что все есть, и она выдает, это убираются различные коррупционные составляющие, человеческий фактор. 

По своей прошлой губернаторской жизни Александр Субботин хорошо знает, что цифровизация дошла даже до белорусских животноводческих комплексов.

Лукашенко рассказал о внедрении ИИ в реальный сектор экономики Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В реальном секторе, там, где это оправдано, искусственный интеллект становится частью производства. В машиностроении и металлообработке так называемое компьютерное зрение существенно снижает производственный брак. Виртуальные модели, или, как их еще называют, цифровые двойники реальных производств, дают возможность отлаживать технологические процессы до физической сборки и запуска оборудования. В молочной отрасли робототехнические комплексы позволяют оптимизировать труд и решить проблему нехватки рабочих рук (один комплекс заменяет от 4 до 20 работников). А умные системы планирования маршрутов сокращают время доставки готовой продукции на 17 %. Это и эффективно, и гарантирует сохранение качества. Особое внимание уделяем технике, работающей в сложных условиях. Новые технологии уже интегрированы в линейки сельскохозяйственных и горнодобывающих машин ведущих отечественных производителей – МТЗ, «Гомсельмаша» и БЕЛАЗа. В карьерах такие системы повышают выработку более чем на 20 %, на полях снижают потери урожая на четверть.

В растениеводстве используем искусственный интеллект для анализа спутниковых снимков и показаний полевых датчиков. Это способствует более точному внесению удобрений, оптимизации полива и защите посевов. В результате растет урожайность и снижается экологическая нагрузка. В белорусской медицине искусственный интеллект используется при создании лекарств и диагностике заболеваний, помогает при проведении сложнейших операций в кардиологии, онкологии, урологии. Причем хирурги могут контролировать процесс дистанционно.

Лукашенко: Беларусь давно выбрала собственный путь в цифровом развитии и следует ему. Читайте здесь. 

# Искусственный интеллект # It-технологии # Александр Лукашенко # Александр Субботин

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