Лукашенко рассказал о внедрении ИИ в реальный сектор экономики Беларуси
Искусственный интеллект для Беларуси – это не мода и не самоцель, а прежде всего инструмент, который должен работать на экономику и человека. Об этом заявил Александр Лукашенко на Евразийском экономическом форуме в Астане, обозначив ключевые подходы нашей страны к цифровому развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул: Беларусь рассматривает ИИ исключительно как прикладную технологию, которая должна повышать эффективность производства, усиливать промышленность и улучшать качество жизни, а не заменять накопленные десятилетиями практики.
Эти инициативы стали частью широкой повестки Евразийского экономического форума, где обсуждаются правила цифровой трансформации и развитие технологий в рамках ЕАЭС. В центре внимания – формирование единых подходов к искусственному интеллекту и его применению в экономике Союза.
В искусстве кризис жанра, в мировой политике – разумных алгоритмов, а в мире – кризис смыслов. Белорусская позиция весьма прагматичная, если искусственный интеллект – евразийский приоритет, тогда он должен приносить пользу. Это даже не инструмент, это среда.
Александр Субботин, министр по техническому регулированию ЕЭК:
Цифры уже осознанные позволяют убрать эту рутину, трудную, кропотливую работу, которая требует очень много человеко-часов. Это упрощает в разы и убирает человеческий фактор. Когда все условия соблюдены, машина сама учитывает, что все есть, и она выдает, это убираются различные коррупционные составляющие, человеческий фактор.
По своей прошлой губернаторской жизни Александр Субботин хорошо знает, что цифровизация дошла даже до белорусских животноводческих комплексов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В реальном секторе, там, где это оправдано, искусственный интеллект становится частью производства. В машиностроении и металлообработке так называемое компьютерное зрение существенно снижает производственный брак. Виртуальные модели, или, как их еще называют, цифровые двойники реальных производств, дают возможность отлаживать технологические процессы до физической сборки и запуска оборудования. В молочной отрасли робототехнические комплексы позволяют оптимизировать труд и решить проблему нехватки рабочих рук (один комплекс заменяет от 4 до 20 работников). А умные системы планирования маршрутов сокращают время доставки готовой продукции на 17 %. Это и эффективно, и гарантирует сохранение качества. Особое внимание уделяем технике, работающей в сложных условиях. Новые технологии уже интегрированы в линейки сельскохозяйственных и горнодобывающих машин ведущих отечественных производителей – МТЗ, «Гомсельмаша» и БЕЛАЗа. В карьерах такие системы повышают выработку более чем на 20 %, на полях снижают потери урожая на четверть.
В растениеводстве используем искусственный интеллект для анализа спутниковых снимков и показаний полевых датчиков. Это способствует более точному внесению удобрений, оптимизации полива и защите посевов. В результате растет урожайность и снижается экологическая нагрузка. В белорусской медицине искусственный интеллект используется при создании лекарств и диагностике заболеваний, помогает при проведении сложнейших операций в кардиологии, онкологии, урологии. Причем хирурги могут контролировать процесс дистанционно.
Лукашенко: Беларусь давно выбрала собственный путь в цифровом развитии и следует ему. Читайте здесь.