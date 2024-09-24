Лукашенко: без беспилотников ни о какой победе разговора быть не может

Без беспилотников ни о какой победе и ни о какой войне разговора быть не может. Об этом заявил главнокомандующий, посещая с рабочей поездкой Обуз-Лесновский военный полигон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства продемонстрировали отечественные разработки военно-промышленного комплекса. В центре внимания беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы. Всего более 30 изделий военного назначения, разработанные отечественными предприятиями. Это не только новинки, но и доработанные с учетом последнего опыта ведения боевых действий образцы. Президент подчеркнул, что в производстве подобных средств нужно максимально ориентироваться на свои комплектующие. Что касается подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, это решенный вопрос. Недостатка специалистов нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня война – это война беспилотников. Сейчас мы все видим, что без беспилотников, БПЛА, нет войны. Уже начинают гоняться за солдатом. Уже посчитали, солдат в пять раз дороже, чем беспилотник. То есть, если ты поражаешь одного солдата беспилотником, это очень-очень выгодно, грубо говоря, как военные считают на войне. Потому что подготовить солдата, экипировать и прочее – в пять раз дороже, чем тот беспилотник, который гоняется на поле боя за этим солдатом. Поэтому без беспилотников ни о какой победе, ни о какой войне разговора сегодня нет. Они уже заняли свое место, как контрбатарейная борьба, как система РЭБ, противодействия беспилотникам.