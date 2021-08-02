Прямой эфир

В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан

02 августа 2021 20:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ближайшую пятницу члены верхней палаты парламента проведут на выезде. Сенаторы продолжают большую работу с гражданами. 6 августа в стране пройдет единый день приема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан-1

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова начнет прием в 10:00 в администрации Фрунзенского района Минска. Ее заместитель Анатолий Исаченко пообщается с людьми в Ленинском районе.

В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан-4

Также на вопросы граждан ответят глава комиссии по законодательству и строительству Сергей Сивец, Виктор Лискович, который курирует вопросы образования, науки и социального развития, а также председатель комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.

В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан-7

В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан-9

В Московском районе Минска на встречу в первой половине дня придет председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности. А вечером здесь проведет прием член Совета Республики Олег Руммо. На вопросы граждан также готовы ответить сенаторы Марина Ильина и Виктор Чайчиц.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Анатолий Исаченко # Сергей Сивец # Виктор Лискович # Михаил Русый # Олег Руммо # Марина Ильина # Виктор Чайчиц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас занимаются не только дети». В БГПУ показали, как можно собрать своего первого робота
02 августа 2021 20:17

«У нас занимаются не только дети». В БГПУ показали, как можно собрать своего первого робота

С 14 августа в Минской области откроется охота на водоплавающих болотных птиц. На кого можно охотиться сейчас?
02 августа 2021 20:11

С 14 августа в Минской области откроется охота на водоплавающих болотных птиц. На кого можно охотиться сейчас?

Может быть, надо пойти по маркетинговому пути? Военные о том, как сделать армию более популярной
02 августа 2021 20:07

Может быть, надо пойти по маркетинговому пути? Военные о том, как сделать армию более популярной