В Беларуси 6 августа пройдёт единый день приёма граждан

Новости Беларуси. Ближайшую пятницу члены верхней палаты парламента проведут на выезде. Сенаторы продолжают большую работу с гражданами. 6 августа в стране пройдет единый день приема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова начнет прием в 10:00 в администрации Фрунзенского района Минска. Ее заместитель Анатолий Исаченко пообщается с людьми в Ленинском районе.

Также на вопросы граждан ответят глава комиссии по законодательству и строительству Сергей Сивец, Виктор Лискович, который курирует вопросы образования, науки и социального развития, а также председатель комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый.