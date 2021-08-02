«У нас занимаются не только дети». В БГПУ показали, как можно собрать своего первого робота

Ребята познакомились с программой Kodu Game Lab: создавали сферу, в которой действовали виртуальные персонажи. А еще с помощью программируемых конструкторов Lego собрали своего первого робота.

Я в первый раз здесь, я пришла из лагеря, мы тут сейчас создаем игры.

Можно сделать свою программу, чтобы это все само стрелялось.

Кроме того, в центре робототехники дети постарше создают трехмерную модель объекта. Старшеклассники изучают электронные конструкторы, учатся управлять элементами умного дома. Популярностью пользуется конструктор белорусского производителя «Scratch Кот». Ребята прописывают визуальные программы и с помощью датчиков управляют роботами.

Александр Кутыш, заместитель декана по учебной работе БГПУ имени М. Танка: Мы стараемся показать ребятам наш ресурсный центр образовательной робототехники и то чем, здесь можно заниматься. И созданием роботов, то есть работой с различными конструкторами, ну и, конечно, с различными программами, которые подходят именно для обучения программированию детей.

Анна Климович, декан физико-математического факультета БГПУ имени М. Танка:

В этом центре у нас занимаются не только дети, дети занимаются летом, в течение учебного года, но основные занятия для студентов, будущих учителей информатики, физики и математики. Мы готовим будущих преподавателей, которые смогут проводить занятия как в учреждениях общего среднего образования, так и дополнительного образования детей и молодежи по робототехнике, по STEM-образованию, по программированию на различном уровне и по компьютерной графике.

IT-лето привлекает многих. Более 30 школьников изучили азы виртуальной реальности. Посетить курсы после записи на сайте вуза.