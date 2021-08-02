Может быть, надо пойти по маркетинговому пути? Военные о том, как сделать армию более популярной

Новости Беларуси. 2 августа, в День десантников и сил спецопераций, в ток-шоу «По существу» обсудили престиж службы в Беларуси. В студии собрались люди, представляющие разные блоки системы национальной безопасности. Их всех объединяет одно – верное служение Родине. Алена Сырова, СТВ:

Чего не хватает нашим силовым органам для того, чтобы все больше мальчишек хотели приходить к вам служить? Мало говорим, мало роликов снимаем, мало фильмов показываем?

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиационной базы:

Даже один поступок смелого человека может вдохновить целое поколение. Вот у нас – замечательная, великолепнейшая история, одна из главных идей, я думаю, даже часть национальной идеи – это история о Великой Отечественной войне. Что такое патриотизм? Это деятельная любовь, то есть надо что-то делать. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Мы три программы обсуждали патриотизм, так и не пришли к выводу, что же это такое. Алена Сырова:

Мы все говорим о том, что нужно любить родину, нужно ею гордиться – безусловно. Но все это же воспитывается, понимаете? Когда молодые ребята смотрят американские фильмы – Пентагон, кстати, тратит на это много денег…

Кирилл Казаков:

Армия России выпускает майки, какие-то фильмы, игрушки, еще что-то – навязывается этот бренд. Опять же, есть такая история, когда компания McDonald’s в 2014 году сняла ролик, впервые использовав там образы российских курсантов военных. И тогда все писали, что, значит, это популярный и позитивный образ. Может быть, и нам нужно пойти по какому-то маркетинговому пути? Андрей Лукьянович:

Надо что-то делать, не просто говорить. Хорошо обсуждать, писать статьи, докторские – надо сделать один шаг. Я приведу простой пример по нашей авиационной базе. Мы в 2013 году открыли самолет-музей воинской славы. Таких музеев просто нет, он один-единственный на постсоветском пространстве. Самолет, который прошел весь Афганистан, девять лет летал, поставили на постамент, внутри сделали экспозицию. Дети посещают на ура, у меня только в прошлом месяце посетили самолет-музей 700 человек.

Алена Сырова:

Выходят и сразу становятся к вам – говорят, служить хочу авиатором? Андрей Лукьянович:

Да. Хочу служить, хочу пилотом. Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Мы много говорим сегодня об имиджевых составляющих, и в ходе диалога понимаем, что у каждого здесь стоящего, у каждой структуры свои имиджевые составляющие. Здесь представитель Министерства чрезвычайных ситуаций присутствовал – у них наиболее выигрышная имиджевая составляющая, потому что они каждый день спасают людей, и это общество видит, это на виду. Пограничники каждый день на границе. Наверное, наименее составляющая видна в Вооруженных Силах, потому что обыватель, к сожалению (да и часто мальчишки, которые выполняют задачи), этих вопросов не понимает. Но ведь у каждого времени есть свои герои, и сегодняшние герои нашего времени – это пограничники, которые выполняют задачи по охране границы, это ребята из внутренних войск, которые патрулируют, обеспечивают безопасность нашу с вами. Часто возникает вопрос: а чем занимаются Вооруженные Силы? Кирилл Казаков:

Я вам скажу: траву красят.

Леонид Касинский:

Я 35 лет в армии. Хочу, чтобы мне показали, как это делается – как красить траву? Так вот эти вот мальчишки, которые денно и нощно выполняют задачи на полигоне, выполняют задачи боевого дежурства по охране воздушных рубежей нашей страны, в окопах, в танках, в БМП выполняют задачу – они находятся… Кирилл Казаков:

Появление группировки войск на западных границах в сентябре 2020 года остановило их, поэтому я знаю, чем они занимаются. Леонид Касинский:

Правильно, Кирилл. Они находятся под четким, так скажем, наблюдением с той стороны, с другой стороны. На них смотрят. И сегодня танковый батальон, выполнивший задачу, к примеру, по штатной стрельбе на оценку «отлично», – это хороший отрезвляющий фактор. Я и родителям объясняю, и всему обществу хочу довести эту мысль: именно потому, что эти 18-летние мальчишки выполняют качественно свои задачи по обеспечению – вроде бы боевая учеба, но за нами смотрят, наблюдают – и поэтому с нами никто не хочет, не пытается разговаривать с позиции силы. Кирилл Казаков:

Я абсолютно с вами согласен с точки зрения идеолога, журналиста. Но вернусь на бытовой уровень: когда я смогу просто с гордостью надеть майку с надписью: «Армия Беларуси»? Я утрирую.

Андрей Лукьянович:

Мы имеем, конечно, героев. Мы имеем героев Советского Союза, которые прошли Великую Отечественную войну, Афганистан. Но и сейчас есть герои, поверьте. Мы с 2016 года участвуем в конкурсе «Авиадартс». С 2016 года наши пилоты (там участвуют только молодые пилоты) занимают призовые места. Они лучшие в боевом применении авиационных средств поражения по наземным целям. Они обходят ведущие экипажи авиационных держав, которые имеют даже боевой опыт. Просто у нас такие пилоты, которыми стоит гордиться. В 2018 наши экипажи первое место заняли. Кирилл Казаков:

Но мы их не знаем! Андрей Лукьянович:

Привезли медали, им дали приз – квадроцикл. Они его полностью «конвертировали» и деньги перечислили в детский интернат червенский для детей-инвалидов. То есть они не только профессионалы-патриоты, они еще и благородные люди.